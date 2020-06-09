特朗普面臨示威疫情經濟重壓三大山 力求快速競選戰翻身

美國聲勢浩大的非裔弗洛伊德致死引發的抗議浪潮，今天是否會隨着死者的葬禮而趨平緩有待關注，新冠疫情卻顯示下降了威脅勢頭。連着幾天的經濟與股市初見樂觀，評論指為美國總統特朗普帶來希望。特朗普醞釀近期掀起大規模競選活動勢頭，爭取政治與民意翻身。

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據法新社說， 5個月後美國將進行總統大選，共和黨籍總統特朗普盼在連串危機中翻身，於未來兩星期恢復競選造勢活動。

該報道認為，特朗普於總統任期期間一向透過大型集會來傳達他民粹民族主義理念，全美各地的集會往往吸引超過萬人參與。這種類似作秀的大型集會是他競選連任的關鍵，卻因新冠病毒疫情而在3月喊停。

據美國政治新聞機構Politico的報導，及特朗普競選團隊向法新社證實的結果，特朗普將於未來兩星期恢復造勢活動，並將於未來幾天聽取報告，採取作為來避免這些集會淪為疫情擴散的溫床。

對於11月即將大選，特朗普目前在多份全國和搖擺州的民調中，支持度都落後民主黨的拜登（Joe Biden）。

儘管疫情威脅未除，特朗普競選團隊認為美國各地因反警察暴力的集會日復一日上演，已減輕不少特朗普在舉行大型集會上的政治壓力。據特朗普2020年競選連任總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）向Politico表示：「美國民眾準備好恢復行動，特朗普總統也是。」他說：「諸位再次看的民眾人數和他們的熱情，將會是瞌睡喬作夢也想不到的。」瞌睡喬（Sleepy Joe）瞌睡喬是特朗普給拜登取的綽號。

美國疫情出現緩解，全美新冠病毒疫情最嚴重的紐約市，在歷經近3個月封鎖措施後星期日宣布初步解封，約40萬人重返工作岡位。

但紐約市的酒吧則是第3階段才能開放；而電影院和博物館得等到第4階段，可能是在7月底，且會有人數限制。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）擔憂可能引發大規模感染，呼籲參與抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd）枉死的數千名民眾接受篩檢。

另據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）昨天稍晚發布即時統計說，過去24小時內新增450人病故，人數是近兩個月以來最低的報告。根據通報，全美目前總計11萬932人病故，感染人數累計195萬人6527人，逼近200萬人。

美國的每日染疫病故人數在3月底首度破500人，4月中單日新增一度超過3000人。

過去兩周以來，每日死亡人數已有好幾日降至1000人以下，但新增感染人數仍維持在每天2萬人左右。