博雷利：中國是系統性競爭對手但並非是世界和平威脅

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（ Josep Borrell ）近日表示，中國或是歐盟的“系統性競爭”對手，但並不是世界和平的一個威脅。

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據政治消息網站Politico 報道，博雷利在周二與中國國務委員兼外長王毅進行了時長3小時的視頻會議。雙方外交代表此次參加的是第十輪中歐高級別戰略對話。博雷利稱，在與王毅的通話中，他代表歐方捍衛了其口中“現實主義”地對華政策方針。但報導指，博雷利就中國軍事野心的分析則將其與後者的多個近鄰，如日本和印度等國所持有的觀點相左。近期，中國與日、印等國在南海和藏南地區的爭議領土對峙也有增加趨勢。與此同時，北京方面通過港版國安法對香港控制的主動增強，及其被指有違中方的相關國際責任也引發全球關注。

博雷利指出，香港與人權問題都是他與中方代表“公開和坦率”對話的一部分。他補充說，雙方的談話中一大重要問題是布魯塞爾方面在去年作出將中國視為“系統性競爭對手”的決定。博雷利說，“我理解把中國作為一個系統性競爭對手提出來是一個稍有爭議的（事情）”。他在會後向媒體介紹稱，“我們談論了很多問題，……言語是重要的，有時它們則尤為重要”。他還強調稱，“當然，我也提到了中國在香港採取的一些措施，這些措施可能會嚴重損害‘一國兩制’原則和香港的高度自治。我一直在談論這個問題，也收到中方的解釋，但我提出，中國需要採取措施緩和局勢，並尊重其國際承諾和基本法。”

在之後的提問環節，有記者問博雷利，在香港問題上，是否得到王毅關於緩和緊張局勢和堅持“一國兩制”原則的承諾，對此博雷利回應稱，“這不是中國國務委員王毅第一次聽到我們在香港問題的立場了。我們一直非常清楚，北京對香港實施國家安全立法，破壞香港的自治，並在政治和經濟上造成真正問題。”他還稱，“王毅重申北京的立場，並堅持一個事實上，即從他們的角度來看，它不危及‘一國兩制’原則，這只是一種增加安全的方式，香港立法會過去就應該通過這項法律，但是他們並沒有這樣做。”博雷利強調，“我們就這一問題交換了意見，並堅持認為中國必須堅持其國際承諾，尊重他們與英國達成的協議。”

此外，博雷利解釋稱，將中國視為“系統性威脅”並不代表將北京看作安全威脅。他說，“中國確有全球性的野心，但與此同時我不認為中國正在對世界和平構造一個威脅的角色”。他稱，“中方再次確認他們將參與國際事務，並從中扮演角色。但他們並沒有軍事野心，他們也不希望通過武力參與到軍事衝突當中”。博雷利的發言觀點顯然與來自美國及中國鄰國的一些官員所表達出對中國軍事擴張的擔憂不符。美國國防部負責國防政策的副部長約翰·魯德(John C. Rood)曾在去年提出，“中國正在推銷一個維權主義的治理模式，其對他國主權不予尊重”。魯德稱，“你可以看到中國開始在海外建立軍事基地，及位於海外的情報收集據點”。

報導指，日本、印度、越南和台灣等官方也都對中國的軍事野心表達出深度憂慮。東京在去年將中國視為其第一安全威脅，超過朝鮮。博雷利則強調，歐盟與中國在諸如繼續支持伊朗核協議等問題上存在共同點。據悉，歐盟委員會主席馮德萊恩將於本月稍後與中國總理李克強舉行視頻通話。博雷利表示，此次與王毅的會議幫助雙方完成了就歐盟與北京合作的一項名為“2025計畫”的文件。但他指，這一文件在雙方領導人峰會時將不會來得及成型。

據悉，該文件內容包括歐盟向北京施壓，以確保其實現對在華歐盟企業與中方企業同等對待的承諾。博雷利會在周三與歐盟委員會副主席朱洛娃（Vera Jourová）就歐盟將如何應對新冠疫情中的假訊息攻勢提交一份相應文件。此前，布魯塞爾曾指控中國和俄羅斯參與其中。博雷利稱，歐盟的外交部門在其成員國提供相應資源的情況下，已做好進一步與來自中國或其他國家的假訊息作鬥爭的準備。他說，“毫無例外，我們向與假訊息作鬥爭的工作分配了更多的資源”。他續稱，“我很願意增加在這方面的支出，但各成員國必須對此達成共識，而不是光說不練”。

北京方面，中國外交部發言人華春瑩在10日的記者會上介紹稱，王毅與博雷利的戰略對話是兩人首次舉行戰略對話，這也是在當前疫情深刻影響世界，國際形勢深刻演變的背景之下，中歐之間的一次非常重要的戰略的溝通。她稱，雙方就中俄關係、高層交往、中歐抗議合作，共同關心的國際和地區問題進行了長時間深入和坦誠的溝通，增進了雙方的相互理解和互信，為下階段的中歐重大的外交議程做了積極的準備，取得了良好的效果。