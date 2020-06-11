蔡英文受邀參加哥本哈根民主峰會將發表視頻講話

受到新冠疫情影響，第3屆哥本哈根民主峰會將以視頻會議的方式在6月18至19日間舉行。作為此次峰會的受邀致詞嘉賓之一，台灣總統蔡英文將以“預錄影片”的方式參會，並分享台灣防疫及民主經驗。同樣受邀將在峰會上發表講話的還包括美國國務卿蓬佩奧、歐盟委員會副主席朱洛娃(Vera Jourova)等美歐政要和政商意見領袖。

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據悉，哥本哈根民主峰會的主辦單位是非政府組織“民主聯盟”，該組織是丹麥前總理、北約前秘書長拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)領導下於2017年成立。該機構並在隨後的2018、2019和今年舉辦3屆峰會。據其官網介紹，來自全球各地的受邀嘉賓將通過視頻會議的方式就世界民主現狀的話題進行討論。而今年還特別將關注於美國的全球領導力、2020年美國大選、民主與科技、企業責任和疫情期間捍衛民主等話題加以討論。

該機構公布的受邀嘉賓名單可以看到，除了上文提到的蔡英文、蓬佩奧、朱洛娃；還包括北約副秘書長傑瓦納(Mircea Geoana) 、美國民主黨前國務卿克里(John Kerry)和奧爾布賴特(Madeleine Albright)、澳大利亞前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）、微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）及香港眾志秘書長黃之鋒。

據會議安排顯示，蔡英文將於當地時間19日下午1點10分就新冠肺炎疫情下捍衛民主發表講話。大約在1小時後，蓬佩奧將參與題為“中國和自由社會挑戰”的討論和發言。而在大會頭一天，黃之鋒將在當天下午2點參與題為“為民主鬥爭，在香港戰場”的發言。據了解，台外交部長吳釗燮去年6月也曾應邀，赴哥本哈根出席高峰會並發表專題演說。