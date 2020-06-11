被歐盟指傳播疫情假信息 華春瑩：我們從不靠吹噓、假信息提升形象

針對歐盟6月10日發布報告指控中國和俄羅斯在新冠肺炎疫情期間，進行了散布疫情虛假信息的指控，中國外交部發言人華春瑩6月11日回應稱，“我們從不靠吹噓，也從不靠什麼虛假信息來提升形象。”

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歐盟委員會當天發布的相關報告中指，中國和俄羅斯是在新冠肺炎疫情席捲歐洲期間，試圖“逐漸削弱民主辯論”，並通過“有針對性的影響行動和錯誤信息運動，以提升他們形象的外部勢力（包括一些其他國家）”。參加了這一記者會的歐盟委員會副主席朱羅娃（Vera Jourova）表示，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假信息宣傳活動。她指出，由國家贊助的宣傳攻勢專門獵捕於人們的“恐懼和疑問”。

朱羅娃說，“一個地緣政治的歐盟只能在我們可以對眼前問題堅定和認識到的前提下成型。但我們必須讓我們自己的家重歸秩序”。她續稱，“（通過）增強我們的戰略溝通”以防止他人搶奪這一網上的高地。據悉，歐盟關於中國和俄羅斯的調查結果，是基於歐盟委員會對外和外交機構的各自研究所得出的結論。相關研究表明，有證據顯示中國官方消息來源“協調推動”了對冠狀病毒大流行的責任推避，及宣傳中方對病毒的反應 。

北京方面，華春瑩就彭博社的相關報道回應稱，“我們注意到這篇報告，也注意到俄方對此已經做出了回應。事實上誰是圍繞此次新冠肺炎疫情虛假信息最大的製造者和散播者，所有不帶偏見的人都應非常清楚，國際上對此也有很多報道和評論，歐盟內部是否有人散布虛假信息，歐盟也應心知肚明。”她提出，“歐盟發表的這一份長達16頁的報告對顯而易見的事實避而不談，卻在一處提到了中國，這有損報告的可信度和權威性，這種對中方的不實的指責本身就是虛假信息。”

華春瑩強調，“中方靠艱苦努力、責任擔當，在較短時間內控制住了疫情，並秉持人類命運共同體的理念加強國際合作，為有需要的國家提供力所能及的幫助和支持。我們從不靠吹噓，也從不靠什麼虛假信息來提升形象。”她重申，“病毒是人類共同的敵人，虛假信息同樣也是人類共同的敵人。聯合國和世衛組織都已經呼籲各國加強團結合作，打擊各類的虛假信息”。她說，“我們希望歐盟方面本着負責任的態度和實事求是的精神，同中方以及國際社會一道增進互信，加強團結，共同抵制新冠病毒和各類政治病毒。我們也願意在這個方面同包括俄羅斯在內的國際社會一道加強對話溝通和合作。“