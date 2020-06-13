法庭文件：逮捕孟晚舟前加情報機關警告或會震撼全球

中國電訊巨頭華為首席財務官孟晚舟2018年在溫哥華轉機時被捕，引發國際關注。根據加拿大最新法庭文件顯示，在她被捕前，加拿大安全情報局（CSIS）曾擬寫報告並警告指，此舉不但會引發全球震撼，也將嚴重影響中加關係。

廣告 繼續瀏覽後續

法庭文件在當地時間周五被公開，包含一份由加拿大安全情報局擬寫的報告，揭示加政府牽涉2018年12月1日拘捕孟晚舟的行動。在這個已塗掉敏感信息、日期為2018年12月1日的備忘錄中，加拿大安全情報局指出，在美國聯邦調查局（FBI）建議下，於同日稍晚孟晚舟搭機抵達溫哥華國際機場時逮捕她。

加拿大安全情報局認為，“這起逮捕案可能在全球引發震撼。這一行動將在國際和中加雙邊關係上帶來嚴重的後果。”文件稱，對孟晚舟實施逮捕的加拿大警方承認“此次逮捕的高度政治性”。華為的律師團隊提出，這項文件證明美加當局密謀對付孟晚舟。

文件還顯示，加拿大安全情報局並對孟晚舟被捕的消息何時被公開表示關注。孟晚舟的律師相信，是因為加拿大總理杜魯多當時正與中國國家主席習近平、美國總統特朗普，在阿根廷出席二十國集團峰會，並於12月1日晚間一同出席晚宴。

美國司法部指控孟晚舟在有關華為和其伊朗受控營運公司的關係上，誤導滙豐銀行，並違反美國制裁伊朗的法令。日前，孟晚舟的律師團隊主張加拿大並未對伊朗實施制裁，因此對她的引渡案應該無效。孟晚舟本人也堅稱無罪。但負責審理此案的加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院則在5月27日公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定該案符合“雙重犯罪”標準，因此對她的引渡案將繼續審理，孟晚舟將留在加拿大參加後期的相關聽證，並等待新的審判結果。