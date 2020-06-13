消息人士：蓬佩奧或與中國官員在夏威夷會面降溫

美國政治新聞網POLITICO6月12日援引兩名匿名消息人士的話報道指，美國國務卿蓬佩奧正在低調地準備與中國政府官員於夏威夷見面。如若雙方此行成型，預期將緩和美中兩國間的外交緊張態勢。

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消息人士指，蓬佩奧的相關出行計畫尚未得到確定，美國國務院和中國駐美大使館均未就質詢要求加以回應。隨着新冠肺炎疫情的到來及北京推行港版國安法等事件，北京和華盛頓之間在貿易、人權、台灣、香港、美國國內反種族歧視示威和新冠肺炎追責等一系列敏感及分歧問題上的衝突加重。蓬佩奧近期曾多次對中國執政的中國共產黨進行批評，而中國官媒及外交人員也對其本人進行了連續不斷的個人攻擊和戴帽運動。

報導指，美國總統特朗普將對華政策、新冠肺炎和經濟問題作為其爭取連任的主要議題。他本人並於近日多次表示，新冠肺炎給美國經濟和民眾生命安全所造成的損失，使其對之前達成的美中“第一階段”貿易協議的看法有所改變。儘管如此，白宮官員則多次出面肯定，協議仍然生效。報導指，如若，蓬佩奧與中方高級官員會面的計畫終能成型將減緩兩國政府間的摩擦態勢。但也有分析人士稱，其真正能發揮多大效用卻有所疑問。