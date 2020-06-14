金與正放話威脅韓國 首爾呼籲平壤遵守協議

在朝鮮領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正前一天發表談話暗示將關閉韓朝聯絡辦公室並採取軍事行動之後，韓國對此深表憂慮，呼籲韓朝應努力遵守其間雙方達成的所有協議。

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據朝中社13日報道，朝鮮勞動黨第一副部長金與正當天發表談話顯露對韓國散布反朝傳單的不滿，並表示似乎已到了與韓方訣別的時候，朝鮮即將採取下一階段行動。此言暗示朝鮮將撤除韓朝聯絡辦公室，對韓採取軍事行動。她還稱，計畫將下一輪對敵行動的行使權交給總參謀部。金與正說，“我行使委員長同志、黨和國家賦予的權限，向對敵工作相關部門指示進行下一階段行動。她表示，將下一階段對敵行動的行使權交給朝軍總參謀部。相信我們的軍隊會有辦法平息人民的憤怒。如今需要以連續的行動來報復，在不久的將來，毫無用處的朝韓聯辦將消失無影”。韓聯社指出，朝鮮人民總參謀部相當於韓方的聯合參謀本部，可行駛指揮軍事作戰的“軍令權”。金與正將該權限交給總參謀部可被解讀為，金與正指示並批准軍方採取對韓軍事行動。

據韓聯社報道，韓國國防部14日表示，國防部認為當前的形勢十分嚴峻。韓軍正在保持高度戒備狀態，並密切關注朝軍動向。其間，即使朝方宣稱要廢除《九一九韓朝軍事協議》、關閉軍事通信聯絡渠道，韓國軍方也不曾發表立場，但此次軍方認為形勢嚴峻，因此發表立場就朝方動向表示關注。據悉，國防部長官鄭景鬥當天上午緊急召開會議，檢查軍方的戒備情況，並討論如何應對朝鮮。

另外，青瓦台當天凌晨緊急召開國安會常委會會議，韓國總統府青瓦台發言人姜珉碩14日表示，國家安保室室長鄭義溶當天凌晨主持召開國安會常委會視頻會議，就當前的韓半島局勢及解決方案進行探討。外交部長官康京和、統一部長官金煉鐵、國防部長官鄭景鬥、國家情報院院長徐薰等人與會。