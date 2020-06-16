被指為種族主義者，美國開國元勳、《獨立宣言》起草人傑斐遜雕像遭推倒

在近期美國各地爆發的反種族主義抗議中，一些被指為種族主義歷史人物的雕像被推倒、拆除，繼前總統戴維斯(Jefferson Davis)、南北戰爭南方聯軍總司令李（Robert Lee）將軍、發現美洲新大陸的哥倫布(Christopher Columbus)之後，現在輪到了美國開國元勳之一、《美國獨立宣言》主要起草人、第三任總統托馬斯 · 傑斐遜（Thomas Jefferson）。

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俄勒岡州 KOIN 電視台 15 日報道，14日晚，反種族歧視示威者從傑斐遜高中出發，晚10 點左右，部分示威者返回傑斐遜高中發現，學校的傑斐遜雕像已被人推倒。示威活動的一名組織者演講稱：“這裡有一段有趣的歷史。我們正在奪回這座城市，一次奪回一所學校，一次推倒一座種族主義雕像。”

在當天早些時候，雕像的底座被人塗鴉，上面寫着 “傑斐遜是奴隸主”，以及“弗洛伊德”的字樣。喬治·弗洛伊德（George Perry Floyd）是一位非洲裔人士，他5月25日在白人警察暴力執法中死亡，引發了全國反種族主義抗議浪潮。

托馬斯·傑斐遜出生於 1743 年，於 1826 年去世，他是美國第三任總統、《美國獨立宣言》主要起草人，是美國開國元勳中最具影響力的人物。在《獨立宣言》中，傑斐遜寫下“人皆生而平等 ”，他也公開譴責奴隸制，認為這一制度將 “絕跡 ”，但示威者指在他曾擁有超過 600 名黑奴。

另據《舊金山紀事報》報道，在美國出現的去除邦聯歷史遺跡的風潮中，位於北加州沿岸的布拉格堡(Fort Bragg)市，市府在臉書發文稱，不少來自本地或市外的人要求他們改名，因為城市是以歷史上的一位將軍布拉格的名字(Braxton Bragg)命名，布拉格市1889年建市，布拉格將軍曾參與美墨戰爭。