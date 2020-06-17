南非推動聯合國人權委員會調查美國種族歧視今天討論 美稱荒謬

根據一份決議草案，要求成立國際調查委員會，負責調查美國的系統性種族歧視問題；這是聯合國最高等級的調查，一般用於諸如敘利亞衝突這樣的大型危機。由非洲南非牽頭的非洲國家，推動今天在日內瓦聯合國人權理事會展開這一議題的討論。南非不是該機構的成員國，美國也退出了這一機構。美國稱對這一動議很失望並稱荒謬。

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據法新社消息，聯合國調查美國種族歧視問題，美官員指荒謬。

據美國官員表示，如果由聯合國來調查美國的種族歧視問題，將會是「荒謬的」；他並說，而這主張還是由盟邦南非領頭推動，更令人失望。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸窒息而死，震驚全世界。日內瓦聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）在多個非洲國家聯合呼籲後，預定17日針對全球的種族主義進行討論。據法新社，根據一份決議草案，要求成立國際調查委員會，負責調查美國的系統性種族歧視問題；這是聯合國最高等級的調查，一般用於諸如敘利亞衝突這樣的大型危機。

美國國務院一名匿名高階官員昨天告訴法新社：「我認為這是個荒謬的主意。」據他指出，涉及佛洛伊德案的4名警察已被起訴，明尼蘇達州電視實況轉播審理過程，「這是再透明不過了」。他表示，如果國際調查委員會成立，美國將會「用心」想一想，是否要與國際調查委員會合作。

據這位美國官員表示，「在美國，我們不怕承認有壞事發生、不懼承認種族歧視發生的事實。」他說，「我們要說的是，一些加諸於我們身上的標準，也應一體適用於每個人。」

美國特朗普政府已在兩年前退出聯合國人權理事會，宣稱人權理事會對以色列有偏見，還將有可疑紀錄的委內瑞拉、厄立特里亞（Eritrea）納入理事會。

據這位美國官員表示，南非目前並不是人權理事會成員，卻帶頭推動種族主義辯論。他說：「我們想要與南非維持非常良好關係，而我必須說，我們對他們所做的事有些失望。」這位美國官員表示「如果我們開始談論他們警察的所做所為，我的意思…你知道的，天啊！」

據法新社說，南非自從實施種族隔離的政權垮台後，一直致力推動種族平等與族群和解。