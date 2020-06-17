大選年兩本對特朗普不利的回憶錄能否面世？

有兩本對美國總統特朗普不利的回憶錄預計在六月底和7月底出版，一是前美國國家安全顧問波頓（John Bolton）新書，美國司法部正以“危及國家安全”的理由提起訴訟以阻止其出版，但另一本書是由特朗普總統的侄女瑪莉所著，據說是百無禁忌地揭露了特朗普家族的暗黑歷史，則預計將在7月28日發行。

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法新社報道：波頓是華府鷹派的爭議人物，也是曾經與特朗普關係密切的顧問。據說波頓在與特朗普及其他高階幕僚進行的各種會議中寫下了鉅細靡遺的筆記。波頓在美國與朝鮮、阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）等對手的外交應對上，與特朗普意見不同而在去年9月離職，兩人自此公然敵對。

波頓聲稱，特朗普除了向烏克蘭施壓調查民主黨籍政敵拜登（Joe Biden）之外，還犯下一堆足以彈劾的罪行。該書出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）表示：“這是一本特朗普不希望你讀的書”。

美國政府16日提起訴訟，試圖阻止波頓的新書出版，因為書中含有機密資訊，會危及國家安全。

但另一本不利特朗普的書卻可能擋不住，即現年55歲的特朗普侄女瑪莉（Mary Trump）長達240頁的回憶錄，這將是首次有家族成員曝光令特朗普難堪往事的書籍。據書商介紹：瑪麗 特朗普在書中講述一些具體事例與特朗普家庭模式如何塑造出目前盤據在白宮橢圓形辦公室的這個危險人物。