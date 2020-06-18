博爾頓曝料特朗普為連任求助習近平 美貿易代表萊特希澤斥：完全不實

美國白宮前國家安全顧問博爾頓在新書中爆料，指總統特朗普去年曾尋求中國國家主席習近平的幫助，要求中國購買更多美國農產品，助他贏得2020年總統大選，並稱習近平為“中國史上最偉大領導人”。不過美國貿易代表萊特希澤17日表示，上述說法“完全不實”。白宮譴責博爾頓撒謊。特朗普在評論博爾頓白宮回憶錄時說：“他知道他掌握了機密信息。跟我的交談內容均屬機密信息，如果他就交談內容撒謊的話，那問題就更嚴重了。”

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據自由時報報道，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在新書中爆料，去年6月G20峰會期間，美國總統特朗普曾尋求中國國家主席習近平的幫助，以助他贏得2020年總統大選。不過美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）17日表示，自己當時就在現場，上述說法“完全不實”。

該報道引述《Fox News》消息，根據博爾頓新書，特朗普經常“給他喜歡的獨裁者個人恩惠”，不僅支持中國建立更多集中營，還請求習近平助他贏得2020年總統大選。據博爾頓指控，特朗普在去年6月G20峰會期間與習近平會面時，將貿易談判與自己的政治利益掛鉤，要求中國購買美國農產品，以幫助他贏得農業州。

萊特希澤17日出席參議院財政委員會聽證會時，民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）就此事詢問萊特希澤，希望核實博爾頓和萊特希澤當時是否在同一場會議之中。據梅南德茲說：“我認為是同一場會議，如果不是，我認為我們會找到答案。因為如果這是真的，那就表明這屆政府顯然沒有真正打算解決我們與中國之間的貿易問題。”

據該報道，針對博爾頓的爆料，萊特希澤在聽證會上回應：“完全不實，從沒發生過。我當時在場。我完全不記得發生過這種事。我不相信這是真的。我不相信這種事情曾經發生過。”

據美國之音今天報道稱，就美國前國安顧問博爾頓稱特朗普曾懇求習近平助他連任，白宮反駁。該報道指，特朗普在評論博爾頓白宮回憶錄時說：“他知道他掌握了機密信息。跟我的交談內容均屬機密信息，如果他就交談內容撒謊的話，那問題就更嚴重了。”

《華爾街日報》17日摘錄博爾頓尚未出版新書“事發現場：白宮回憶錄”（The Room Where It Happened: A White House Memoir，書名暫譯）的內容。這本書預計下周發行，博爾頓稱內容有白宮和特朗普的許多幕後秘辛。

有消息說，儘管白宮與司法當局正在為禁止此一出書而展開程序，但該書未出已經名列預售暢銷榜首。

自由時報引據博爾頓在書中指出，去年6月在大阪20國集團（G20）峰會，特朗普與習近平進行一對一期間，習近平表態希望再與特朗普合作6年，稱不希望有人能取代特朗普，特朗普隨即點頭表達認同。習近平隨後提及美中關稅，要求美國取消懲罰性關稅，特朗普當場承諾將會把部分中國商品關稅維持在10%，特朗普也懇請中國增加購買美國農產品，以利他爭取農業州選票，確保贏得2020年總統大選。

據書中提到，習近平歡迎特朗普讓步，同意美中重啟貿易談判，特朗普當時稱讚習近平是“300年來最偉大的中國領導人”，幾分鐘後更升級為“中國歷史上最偉大的領導人”。博爾頓還爆料特朗普對中國壓迫人權不關心。據博爾頓說，特朗普拒絕對六四天安門事件30周年發表聲明，並誤稱天安門事件是15年前的事，特朗普只在乎與中國完成貿易協議；根據美方口譯轉述，特朗普還建議習近平繼續在新疆興建再教育營。

該報道稱，有關台灣部分，向來友台的博爾頓在書中表示，特朗普受到投資中國而致富的華爾街金融家影響，對中國心生嚮往，其實對台灣態度並不友善，經常指着麥克筆尖說“這是台灣”，然後指着白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌說“這是中國”，博爾頓感嘆美國對另一民主盟友的承諾與義務竟淪落到如此地步。

至此，中國官方以及此書涉及內容各方包括台灣當局，沒有做出回應。