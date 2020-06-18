美參議員促防中國等國滲透美校園竊取科研創新

美國一些跨黨派參議員周四提出了一項法案，旨在保護美國校園的研究和創新成果，並防止中國和其他國家的疑似竊取知識產權行為。這項法案由參議員Rob Portman、Tom Carper、 Marco Rubio和Maggie Hassan共同發起，旨在賦予教育部權力，懲罰未按規定披露接受外國實體捐贈的美國學校。

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據路透社今天報道稱，美國參議員提出法案，提防中國等國家滲透校園竊取科研與創新成果。爾在此之際，華盛頓正加大力度打擊間諜和知識產權盜竊行為，某些中國公民被懷疑在美國大學校園內從事此類活動。

這項法案由參議員Rob Portman、Tom Carper、 Marco Rubio和Maggie Hassan共同發起。名為《保護美國創新法案》提議增強國務院權力，使其可以對試圖獲取與美國國家安全和經濟安全利益有關的某些敏感技術的外國公民拒發籤證。該法案還建議，申請聯邦資金的項目若未能披露所獲得的外國幫助，有關個人將面臨罰款或入獄懲罰，此外還降低了美國學校和大學收受外方捐贈的上報門檻。

據”Portman在聲明中稱，“該法案將幫助我們阻止外國政府竊取我們的研究和創新，同時也增加了透明度，確保在大學接受外國大額資助時，納稅人是知情的。”

據路透社說，美國當局指控一名哈佛大學教授未如實報告其與中國一個國家招聘項目的關係以及接受中國政府研究資助一事，周二這名教授辯稱無罪。這是美國司法部打擊中國在美國大學校內影響的一宗相當知名的案例。