美國司法部告博爾頓阻止他出書，《華盛頓郵報》認為告不贏

前白宮國安顧問博爾頓（John Robert Bolton）的白宮回憶錄許多有關總統特朗普的爆炸性內容被媒體披露後，美國司法部17日向法官尋求緊急命令，要求阻止該書出版。對此，《華盛頓郵報》認為，博爾頓在出書前已把該書交給白宮審查四個月，刪除了涉及國家機密部分，司法部告不贏。

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司法部向博爾頓提出的訴訟聲稱：如果博爾頓下周出版新書，將違反他的保密協議和對美國的受託人責任。司法部要求法院下令博爾頓“在其有權範圍內指示或要求出版商進一步延後出版日期”。特朗普也表示希望將博爾頓的新書延後至總統大選後再出版，並認為自己身為總統，每段和自己的談話都是高度機密，特朗普還認為“博爾頓沒講實話”。

《華盛頓郵報》18日發表評論指出：任職白宮國安顧問17個月的博爾頓曾與政府簽署保密協議，同意將其任何新書草稿在出版前提交白宮審查，以便確保內容不包括機密信息。博爾頓去年12月30日做到這點要求，負責進行預出版審查的官員奈特（Ellen Knight）花了近四個月逐句審查500頁的手稿四次，確保刪除任何機密內容。直到今年4月27日，奈特已完成審查程序，並認定最終修訂版的手稿不含機密信息。因此，博爾頓和出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）認為應該能自由發行這本書。

《華盛頓郵報》認為，白宮告不贏博爾頓。最大的問題是，政府正尋求“言論事前限制”手段，欲事先審查出版物內容，但聯邦最高法院在1971年“五角大樓文件案”的判決中裁定，“言論事前限制”違反憲法第一修正案中言論自由和新聞自由條款。