特朗普：與中國完全脫鉤仍屬美國政策選項

美國總統特朗普6月18日通過推特表示，在各種情況之下，美國絕對保留着與中國“完全脫鉤”的政策選項。

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特朗普當天在推文中寫道，“這不是萊特希澤大使的錯（昨天在委員會），因為也許我沒有說清楚，但在各種情況下，美國絕對都保留了與中國完全脫鉤的政策選項。謝謝你！”他的推文是對美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）之前發言的回應。萊特希澤一天前在美國會眾議院籌款委員會接受質詢時表示，中國將履行其在未來兩年內購買更多美國商品和服務的承諾，並稱雙方此前達成的是“一項極好的協議”，而中國一直在履行緩解爭端的“第一階段”貿易協議條款。他還談到自己是對華政策的強硬派，但中美脫鉤是一個複雜問題，認為中美經濟脫鉤是幾年前的政策選項，而在當前不是一個合理的政策選擇。

萊特希澤還在會上指出，由於稅收和監管方面的變化，他預計將有更多供應鏈轉移到美國，而中美貿易協定將帶來重大的積極變化，並增加中國購買美國的商品和服務。事實上，這已經不是特朗普在近期首次威脅美中脫鉤的可能性。他曾在5月13日接受福克斯新聞專訪時提出，對中國未能成功控制住新冠病毒（暴發）感到“非常失望”，並指疫情大流行給美中貿易協議蒙上陰影。特朗普稱，“我們能做的事情很多，我們可以切斷（與中國的）完整關係。”他續稱，“那麼如果你這麼做，將會發生什麼呢？你會節省下5000億美元。”

此外，特朗普在最新接受《華爾街日報》專訪時提出，中國任由病毒擴散到其他國家，背後可能有經濟動機。他並指自己透過關稅，令美國經濟在過去一年半，讓中國望塵莫及。但他強調，作出有關評論只是自身感覺，沒有情報作證，病毒擴散也有可能是中國政府無能或犯錯。