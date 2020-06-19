美高官：蓬楊夏威夷會晤時中方態度不夠積極

美國國務院負責東亞事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell ）6月18日表示，美國務卿蓬佩奧在與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的會晤中，中方的態度不夠積極，而會談是否取得成果要看中方未來一兩周的表現。

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史達偉就美中外交團隊的此次會面介紹稱，“中華人民共和國代表方不能用十分積極來形容”。至於美中高級官員多個月來的首次面對面會談是否取得成果，他回答說，“看看未來一兩周內事情的發展就知道了。我們會不會看到（中方）氣勢洶洶行為的減少呢？”史達偉強調，中國將如何履行兩國“第一階段”貿易協議，將是對北京是不是合作夥伴的一項好的測試。隨後被追問到美中之間存在多大信任時，他強調指，“信任來自言語和行動。”他還進一步提出，中方近來在南海、對印摩擦和香港問題上並未展現出建設性態度。史達偉指，華盛頓希望看到北京重新考慮港版國安法立法一事。

當地時間16日晚至17日上午，蓬佩奧與楊潔篪在夏威夷進行了近7小時的對話。據會後雙方發布的簡短聲明，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。隨後，中國外交部發言人趙立堅18日在答記者問時表示，楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。他續稱，在這些問題上，中方的立場是堅定的、一貫的，正如中方所一再重申的，“中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移”。華盛頓方面，蓬佩奧在會後的推文中寫道，“在我與中共中央政治局成員楊潔篪的會面中，他承諾將完成和履行我們兩國之間第一階段協議的所有義務”。

蓬佩奧還在隨後的推文中寫道，“我和7國集團的外長們已經就中國在香港施加一項國安法的決定表達了深切的憂慮。這一議案將使得在過去數年中讓香港得以繁榮發展的體系置於險境。我們敦促中國重新考慮”。針對美中高級外交官的此次會面結果，及各方的報道內容，《明報》最新引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘的評論指，兩國高層這次會面唯一的意義在於“在如此關係交惡的時候會面本身”。時殷弘認為，雙方在所有對立的重大問題上似乎連局部緩解都未達到。但他也表示，由於官方釋放出的信息少、會晤時間短，也不能肯定背後是否已達成某些協議。

此外，對於中美會後各自的官方聲明內容迥異，時殷弘提出，這顯示雙方“最突出的關切很不一致”、“表明分歧有多嚴重”。另就兩國媒體互稱這次會面是對方邀約一事，時殷弘分析稱，美方若真心希望解決某些具體問題，這次派出的代表就不會是蓬佩奧，反觀中方代表楊潔篪，“（他）至少沒有公開批評過美國”。路透社另引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯的話稱，這次會面減少了雙方的“麥克風外交”，但對於穩定雙邊關係的作用令人懷疑。

值得一提的是，就在楊潔篪與蓬佩奧結束夏威夷會談之際，18日開始舉行的中國全國人大常委會第19次會議開始審議港版國安法草案，其中對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家等4類犯罪行為和相應刑事責任，作了明確規定。面對七國集團外長所發表的聯合聲明，趙立堅則重申，對香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。他稱，我們多次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。