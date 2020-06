蓬佩奧批博爾頓爆料：最後的公共角色是可悲又危險的叛徒

美國國務卿蓬佩奧6月18日通過推特就前國家安全顧問博爾頓出書,揭露白宮內幕一事作出回應,並斥責後者是一個“可悲又危險的叛徒”。

廣告 繼續瀏覽後續

美國三大紙媒17日率先披露了,博爾頓即將出版的新書《白宮回憶錄》的部分關鍵內容,其中提到特朗普總統在2019年日本大阪二十國集團峰會與中國國家主席習近平進行晚宴期間,曾當面要求後者擴大採購美國農產品,以確保他在來年的總統大選中能成功贏得連任。博爾頓還稱,特朗普對習近平就新疆集中營政策的辯護加以贊同,並稱“這樣做是完全正確的”。此外,他還披露了,包括蓬佩奧在內的特朗普內閣高官和前官員私下多有對後者進行批評和諷刺等。

博爾頓在新書中舉例稱,2018年特朗普與朝鮮最高領導人金正恩舉行會談期間,蓬佩奧曾經傳給博爾頓一張嘲笑特朗普的紙條,上面寫着“他真是滿嘴胡說八道”( He is so full of shit)。博爾頓稱,此次會面後,蓬佩奧還對特朗普的對朝外交方針表示不屑,並稱該計畫“成功的可能性為零”。就來自博爾頓的相關指控,蓬佩奧通過推文回應稱,“博爾頓最後的公開角色是個叛徒,違背了美國人民神聖的信任,從而損害美國,這既悲哀又危險。”他續指,“致我們全世界所有的朋友們,你們知道特朗普總統的美國是世界上一股為善的力量”。

蓬佩奧還在之前的推文中表示,雖然他並沒有閱讀博爾頓的新書,但從其已被刊登的節選來看,“博爾頓在散布一系列謊言,及完全得到灌水的半真消息和直白的謊言”。此外,特朗普18日在接受《華爾街日報》專訪時強調,他與蓬佩奧關係非常好。特朗普稱,“我對此表示懷疑。”他針對博爾頓稱,“他有紙條嗎?讓我看看紙條。”特朗普在當天還通過推文寫道,“博爾頓是一個心懷不滿、無聊的傻瓜”,他還稱自己很高興當初把他開除。即將在本周日播出的美國國廣播公司(ABC)對博爾頓的專訪片段中,他還公開批評,曼哈頓地產商出身,缺乏國際政治知識和見識的特朗普不適合擔任美國總統一職。

另據《國會山報》18日報道,美國會眾議院議長、民主黨人佩洛西在當天的一場新聞記者會上也發表了同樣的看法。她把話說得很重,“特朗普總統不僅在道德標準層面達不到標準,在智力層面也沒有做好成為美國總統的準備。”此外,隨後佩洛西又將矛頭對準了給自己提供“炮彈”攻擊特朗普的博爾頓,大批特批他的過錯。她提出,當去年12月眾議院民主黨人準備彈劾特朗普時,正是博爾頓拒絕前往眾議院作證,當時他的態度十分傲慢。佩洛西還反駁道,博爾頓如果真的擔心特朗普會對美國構成威脅,當時就應該警告國會,而不是在自己的新書里保留那些細節。她強調,“這些對他來說似乎都無關緊要,他當時選擇忠誠於特朗普而非忠誠於國家,我猜他一定能從這本書中大賺一筆。”