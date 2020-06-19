解放軍軍機2周內第6次飛入台灣空域

自台北方面消息，台灣空軍司令部周五介紹指，“當天中午偵獲中共殲-10型戰機進入台灣西南空域，經空中偵巡戰機應對，共機飛離台灣防空識別區（ADIZ）。”據中央社的報道稱，依照公開信息顯示，這也是在過去兩周內，解放軍軍機第6次飛入台灣防空識別區。

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報導稱，“中共軍機近期頻侵犯台灣西南方ADIZ，空軍下午發布新聞稿表示，中午偵獲中共殲-10型戰機進入台灣西南空域，經國軍實施廣播告警，並以空中偵巡戰機應對，共機飛離台灣防空識別區，目前狀況均正常。”

依照台國防部對外發布的公開紀錄顯示，此次解放軍軍機飛入台灣防空識別區，為今年6月9日以來的第6次。據悉，前5次分別為，6月9日的蘇-30戰機、6月12日的運8、6月16日的殲-10戰機、6月17日的運-8和殲-10、6月18日的殲-10和殲-11。

另據路透社當天的報道指，台灣的空軍訓練有素，而且正在把美國製造的F-16戰機進行現代化改造。此外，美軍一架C-40A運輸機在本月9日飛越台灣空域。該事件則引來中國外交部和國台辦地連番抨擊。國台辦發言人朱鳳蓮曾批評稱，“民進黨勾結外部勢力侵犯中國主權安全，破壞台海和平穩定。”