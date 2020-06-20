加公民在華被起訴特魯多被批軟弱 立拉兩國聲援加拿大

中國在周五以涉嫌為境外刺探國家機密等罪名，正式起訴了已拘押數月的加拿大公民康明凱和邁克爾·斯帕弗。加國總理特魯多隨後回應指，對中方的這一決定感到“非常失望”， 並再次要求中方立即釋放加拿大公民允許他們回國。事件的發展也引來了加拿大國內對特魯多政府更為強烈的批評聲音。

廣告 繼續瀏覽後續

特魯多在當天的記者會上重申，“我們正在動用一系列的公開和私下的壓力以確保能將這兩個邁克爾帶回國”。他說，“從一開始，我們就確定，我們不會、也不允許、且不能幹預我們國家的司法獨立。中國官方已將這兩個邁克爾的案件與孟晚舟案直接聯繫在一起，這則是非常令人失望的”。他進一步稱，“所以我們將繼續向中國政府施壓，以停止對這兩個加拿大公民的強制性拘押”。另在稍後的記者會上，加拿大副總理方慧蘭重申，加方將繼續推動向這兩名被押加拿大人提供領事援助。中方則以疫情顧慮為由，自今年1月中旬停止了加外交人員對他們二人的領事探視權。

方慧蘭稱，“當我聽到有關這兩個邁克爾案件的最新進展時，我深感心碎。”她說，“我希望以最強烈的言語向他們保證，直到將他們接回國之前，我們將不會停歇”。這兩名加拿大人口中的邁克爾在華受到重罪起訴，在加國國內被認為是特魯多的外交政策，特別是對華政策“軟弱”的又一失敗。曾在2012至2016年擔任過加拿大駐華大使的趙樸（Guy Saint-Jacques）分別向環球電視和POLITICO網站表示，在這一事件中，特魯多政府所採取的相應策略未能產生任何成果。他提出，“我認為中國唯一明白的語言就是強硬”。

趙樸告訴POLITICO稱，“中方知道（孟晚舟）的引渡案將耗時數年，他們想對加拿大政府有所施壓”。他並指，將這兩個邁克爾接回加拿大是“近乎不可能的”。他說，“在中國不存在公正的審判，你有99.9%的幾率都將獲罪”。他續稱，“我們知道（按照相關罪行）最少也是10年監禁，並可上升至終身監禁。我們必須準備好未來數年中與中方的困難關係。我認為現在是加拿大政府完全從新審視其對華互動戰略的時刻。因為，到目前為止加方採用的戰略是綏靖政策，其未產生任何效果。”

同樣曾擔任過加拿大駐華大使的穆魯尼（David Mulroney）亦通過推特表示，“已經晚了，但現在結束我們認為中國是一個可靠的東道主，我們不會擔心那裡加拿大公民的安全，這一禮貌的幻想還為時不晚”。他說，“這樣的轉變也預示着我們終於準備好直面中國的真面目”。此外，加拿大反對黨領袖希爾（Andrew Scheer ）還在周五通過聲明批評特魯多面對北京“有着軟弱的領導力和天真的態度”。他指控，在這兩名加拿大人在中國的監獄的權利得不到保障時，特魯多卻面對中華人民共和國什麼都沒做。加國主流媒體《多倫多星報》等專欄作家也批評特魯多的軟弱，使得在華被押加拿大人身陷險境。

此外，立陶宛和拉脫維亞外長在周六相繼通過推特表示，向盟國加拿大給予支持，並要求中方立即釋放被押的兩名加拿大人。康敏凱被捕前供職的國際預防危機組織(International Crisis Group) 還再次發表聲明，指責中方以間諜罪名將其起訴的指控“毫無根據且無法辯護”。該機構稱，“這是一個披着法律外衣的政治行動”。