全國人大常委下周舉行三日會議或表決港區國安法

新華社報道，全國人大常委會下次會議將於6月28日至30日在北京舉行，一般預料或將就港區國安法條文進行表決，儘管消息並未提及處理港區國安法。此間傳媒引述消息指，北京特意趕在7.1之前通過港區國安法，旨在阻嚇民主派參與9月立法會選舉。

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報道指，全國人大委員長會議20日下午在北京人民大會堂舉行，由委員長栗戰書主持，會議決定下次常委會會議召開的日期。

委員長會議建議，常委會審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案、出口管製法草案等，但沒有提及處理港區國安法草案。事實上，新華社早前公布6月18日至20日剛結束的人大常委會議，會議議程亦無提及處理港區國安法事宜，但臨時不但進行審議，甚至在會後還透過法工委公布港區國安法草案。

中共20日在毫無徵兆下宣布被此間傳媒形容為“辣度”超出外界預料的草案，甚至超過中共在澳門所為，亦反映中共完全不顧國際社會反應，不顧一國兩制將因惡法遭受毀滅性打擊，鐵心要撲殺港人為民主自由抗爭的念頭。早前已有北京消息人士透露，人大常委會月底前或再開會，力爭7.1前通過港版國安法，以阻嚇港人及封殺泛民參與9月立法會選舉。