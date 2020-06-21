反國安法罷工罷課公投結果未達門檻

由“二百萬三罷聯合陣線”及中學生行動籌備平台20日舉行罷工罷課公投，由於未達到所需門檻而取消。在公投當日傍晚，新華社在事無先兆下發布人大法工委的港區國安法草案，全本共六章66條。

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由30個不同行業工會參與公投就國安法表態，最低門檻需要超過60%支持罷工，陣線便會發起跨工會聯合罷工反對國安法，但由於兩者投票結果均未達所需門檻，因此未能發動罷工罷課。

中學生行動籌備平台發言人鄭家朗點票後宣布，雖然總票數達10101票，但因實體票未達5000票的門檻，平台不會發起中學生罷課行動。而30個工會的最後總票數，亦只有8943票，比起原定6萬票的門檻相差甚遠，雖獲逾9成半人支持發起罷工，亦未能正式通過。

鄭家朗感謝學生們無懼白色恐怖，站出來參與投票就國安法表態，證明學生從未放棄香港。又為成年人做了最好的示範，希望成年人可以挺身抵抗國安法，勿讓中學生孤單。鄭批評警方、教育局、新華社等連日來，不停用各種手段恐嚇學生，包括髮公開信、到學生街站作各種滋擾等，而最後公投有超過1萬票的成果絕不容易。而未來數周是香港的存亡之秋，希望香港人會繼續抗爭，向國際表明港人爭取民主自由的決心。

鄭認為今次公投結果顯示，在現時的社會氣氛下，平台需要更多時間做好準備，在未來可以作出絕地反擊的行動。而單靠單一中學生，抗爭的路很難走，因此希望更多香港人可以加入抗爭，“需要跨過呢啲恐懼，先可以迎來自由”。平台未來會更努力，推動中學生的行動。而鄭又不認為實體票門檻5,000是太高，因為需要一定數量的實體票，才可提高公投的代表性。

在鄭宣布結果期間，有男子懷疑拍攝場內學生大頭照，在場人士要求男子刪除相片，記者會因而中斷。

香港酒店工會主席徐考澧代表罷工公投主辦方發言，指中共連日來多番批評公投無憲政基礎，不斷打壓是次公投，最後都有近萬人走出來投票，證明香港民族，即使在最危險的時刻，依然會挺身而出。徐續指，今次公投是一次改革，是新工會浪潮的起點，亦是將來成功的基石，而今次公投的每一票，都在造就香港民族的歷史。

新公務員工會主席顏武周公布公務員投票人數，僅1191人，未能達到3500人的目標門檻。公務員投票結果中，99%稱擔心國安法會影響自由及權利；86%希望因應國安法在港實施而發動工業行動；98%同意公務員無需要宣誓效忠。

顏與工會成員一同向投票的公務員鞠躬致謝，他說雖然政府多番阻嚇公務員參與公投，但仍有同事“企硬”，行駛公民權利及發聲，工會對此感到鼓舞，雖然今次未達目標，但已清楚同事的期望及意向，工會將會與理事以及跨工會平台溝通，商討有否後續行動。