國安法草案未提追溯期中共留一手可肆意扭曲條文

18.4 部分因遊行被捕民主派人士，上左起，李柱銘、黎智英、何秀蘭；下左起：吳靄儀、何俊仁及李卓人

新聞社公布人大法工委港區國安法草案內容，裡面共六章66條，卻不提是否具追溯期，每年均在港舉辦六四追悼晚會並高叫“結束一黨專政”的香港支聯會會長李卓人告訴蘋果日報，中共在這個問題上故意保留“彈弓手（彈簧手）”，日後可隨時扭曲條文內容，他說支聯會已有心理準備面對最壞情況，並呼籲港人千萬莫被國安法嚇到。

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每年7.1回歸當日舉行反政府遊行的民間人權陣線（民陣）召集人岑子傑表示，中共早有多次食言的前科，違反基本法第23條承諾，繞過立法會強推“港區國安法”就是最好例子。他認為，即使條文內容明確提出不設追溯期，亦難保中共不會出爾反爾。

支聯會主席李卓人表示，條例內容未列明追溯期相關問題，是中共希望保留“彈弓手”的機會，日後可按其政治需要隨時扭曲條文內容。他指，草案規定由人大擁有條例的解釋權，亦正正顯示其政治目的。

有指國安法監禁刑期由3年至7年不等，李卓人指，相比起內地異見人士的遭遇，例如劉曉波被判囚11年，刑期不算太長，但認為有關消息並非由官方公布，可信度不高。他指，不論刑期長短，只要香港出現首名基於國安法而被以言入罪的政治犯，對港人都具有震攝作用，期望港人能夠不被嚇怕。支聯會亦已做好出現最壞情況的心理準備，但會以平常心對待，繼續堅持五大綱領。

而岑子傑表示，國安法條文尚未出爐之時，特首林鄭月娥已反覆為條例護航，突顯林鄭對中央的盲目信仰。他認為，本港就國家安全立法的前提，是要有民選特首捍衞港人權利，因此不論今次條例內容是什麼，只要香港一日欠缺民選特首，中共總能隨意為條例“加辣”、畫紅線，港人權利毫無保障。

近年來經常號召網民聚會發聲的民間集會團隊發言人劉頴匡表示，政府早有放風稱國安法或設追溯期，而追溯期正是條例最不合理的事項之一，因為以往團隊舉辦的集會，均屬現時香港法例下所容許，若日後這些合法集會被追究，必然令人擔心。

劉稱，條例最可怕的部份並非來自政府的打壓，而是打壓少數人後，就嚇怕大部份港人，“打壓10個人、100個人很容易，最嚇人的是之後香港所有人都噤聲”。他指，若港人無懼打壓，自己即使身陷獄中，也樂見港人繼續抗爭。