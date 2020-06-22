博爾頓：特習經常談論特朗普連任問題 更多談判細節被披露

美國前國家安全顧問博爾頓6月21日在接受美國國家公共廣播電台（NPR）採訪時表示，特朗普總統與中國國家主席習近平“經常”就特朗普的連任大選進行溝通。此外，他的新書《事發之室：白宮回憶錄》中更多涉及中美貿易談判的問題被外界獲知。

廣告 繼續瀏覽後續

博爾頓在周日晚接受NPR“早間新聞”（ Morning Edition）採訪時聲稱，“在習特二人的一次交談中，習近平曾向特朗普惋惜指後者不能爭取第三個總統任期的可能性”。博爾頓稱，對此特朗普則給予了“是的”的回答。博爾頓說，“我只是覺得像這樣與威權國家領導人的來回既不能很好的反映特朗普本人，又不能反映美國總統的職位”。

博爾頓在這一為其新書推銷的採訪中還表示，作為曾親歷特朗普執政17個月的首要見證人之一，不能在接下來的大選中把票投給特朗普。他續指，自己既不會給特朗普也不會給拜登投票。不過，他仍然承認特朗普在11月的大選中爭取連任的可能性還是“很不錯的”。他並強調，無論特朗普在接下來的總統大選中勝敗與否，共和黨都應團結起來對該黨的未來作出決定。他警告稱，共和黨人將很快明白特朗普眼中優先的事情與他們不同。

採訪中，博爾頓稱，特朗普很簡單就是對中國現狀有多壞，或任何可被認為是對習主席構成批評的言論聽不下去，甚至包括新冠肺炎問題。不過，新冠肺炎在1月於中國暴發時博爾頓早已離開了白宮的工作。他說，“特朗普不希望聽到任何有關中國經濟的負面影響或會削弱貿易談判的聲音”。他續稱，特朗普還聽不進去任何可能建議美國經濟或將遭遇問題的分析。博爾頓強調，這是因為特朗普將美國經濟的好壞看作是其能否連任的“門票”。

此外，針對美中貿易談判問題，博爾頓還在新書中寫道，特朗普2018年11月底在布宜諾斯艾利斯20國集團（G20）峰會和習近平會面時，曾敦促中國重新就貿易問題展開會談，並提議從當年5月雙方談判破裂的地方談起。博爾頓稱，“聽到特朗普的提議後，習近平突然表示，中美雙方若談成‘不平等’的貿易協議，中國受到的‘屈辱’會如同當年中國在一次大戰後《凡爾賽和約》那樣，中國的山東省從德國手中被轉讓給日本。”書中提及，習近平“板著臉”回答，若中國在貿易談判受到同樣屈辱，國內愛國情緒將高漲。

博爾頓認為，特朗普顯然不知道習近平在說什麼，但他對歷史卻很能發揮。特朗普暗示，美國在二次大戰幫助中國擊敗日本，中方欠美國一個人情。習近平則表示，中國主要是靠自己擊敗日本侵略。新書指，兩人討論貿易問題接近尾聲時，特朗普轉頭詢問中國副總理劉鶴，雙方是否能從5月談判破局的進度復談。博爾頓形容，劉鶴不發一語，“顯然不想回答”。書中稱，“一段意味深長的沉默後，特朗普說他從未見過劉鶴這麼沉默，於是轉向問習近平相同問題。”

博爾頓稱，“習近平同意中美雙方應重啟貿易談判，欣然接受特朗普不再繼續加關稅的讓步，也贊同協商團隊應優先重新討論農產品議題。特朗普因此稱讚習近平是中國近300年，甚至史上最偉大領導人。”據悉，他在書中還提到中美經貿關係另一個關鍵問題華為。博爾頓稱，美國對付華為，白宮團隊中一些經濟政策官員很不贊同，認為華為不是威脅，只是另一個商業競爭者。他宣稱，是他花了很大力氣才克服特朗普政府內部反對對付華為的聲音。博爾頓的新書將於周二與公眾見面。