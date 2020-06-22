美媒：特朗普認怕干擾貿易談判而未升級對中國涉疆官員制裁

美國總統特朗普在周日公布的專訪中表示，他暫停升級對據稱鎮壓新疆維吾爾族穆斯林的中國官員的制裁措施，因擔心會干擾與北京的貿易談判。路透社指，特朗普受訪時對美國媒體Axios說：“當時我們的一項重大貿易協議進行到一半。我達成了一項了不起的協議，採購金額可能達到2,500億美元。” 此前，美國官員透露，他們自2018年底已經考慮對中國涉疆官員實施制裁，但出於貿易和外交方面的考量沒有採取行動。

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據報道，特朗普總統說，他去年阻止了針對中國對維吾爾人大規模拘禁進行懲罰的行動，因為擔心這會危及與北京的貿易談判。他直言不諱地承認了自己用人權問題進行交易的做法，以及他願意將美國的其他政策重點屈從於他認為對其連任至關重要的潛在貿易協議之下。

與此同時，紐約時報報道亦稱，在Axios周日發表的對特朗普總統的採訪中，他被問及為什麼他沒有在2018年底批准財政部的計畫，對與中國鎮壓維吾爾族和其他穆斯林少數民族有關的政府官員實施制裁。

對此特朗普回應說，中美“正處在一項重大貿易協議的中間階段”。

“而當你處在談判中時，突然之間，你對它施加其他制裁——我們已經做了很多事情，” 他補充說。“我對中國徵收了關稅，這遠比你能想到的任何制裁都要糟糕。”

紐約時報指出，作為總統，特朗普對人權問題採取了一種選擇性的態度，對那些他想要恐嚇的國家（如伊朗和委內瑞拉），他對那裡侵犯人權的行為實施了制裁；而對於如沙特阿拉伯這樣的盟友，以及他想要與之達成協議的中國，他卻對那裡的此類行為視而不見。在他開始嘗試與朝鮮達成核協議時，他突然放棄了對朝鮮臭名昭著的侵犯人權行為的批評。

該報續稱，特朗普對Axios發表的評論似乎支持了他的前國家安全顧問約翰·博爾頓的說法。博爾頓在新書中寫道，特朗普於2018年12月問他，為什麼政府官員正在考慮對中國官員就維吾爾人的問題實施制裁。

而特朗普從未批准過這個提議，這個問題也從未出現在貿易談判中。

該報道最後引述博爾頓寫道，幾個月後，在與中國國家主席習近平的會晤中，“特朗普說，習近平應該繼續建造教改營，特朗普認為這是正確的做法。”