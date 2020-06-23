環時被列入“外國使團”名單 胡錫進：美國在失去自信和包容

美國國務院6月22日宣布把四家中國官媒在美分支機構列入“外國使團”名單，其中包括由《人民日報》主辦的《環球時報》。對此，該報主編胡錫進23日批評指，“美國在失去自由與包容”，並稱連環時這種“市場化媒體”都被波及，相當“荒唐”。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，被美方新定為“外國使團”的這四家官媒是中國中央電視台(CCTV)、中新社、《人民日報》和《環球時報》。至此，已有九家中國官媒駐美機構被定為“外國使團”。2月18日，美國國務院把新華社、中國環球電視網(CGTN)、中國國際廣播電台(CRI)、《中國日報》發行公司和《人民日報》的海外代理美國海天發展公司定為“外國使團”。就事件的這一最新發展，美國務院發言人奧特加斯(Morgan Ortagus)通過聲明表示，當局是依據《外國使團法》所授予的權威做出的決定。

奧特加斯在聲明中寫道，“過去十年來，特別是在習近平總書記的領導之下，中共重組了偽裝成新聞機構的中國國家宣傳機構，並且進一步加強了對它們的直接控制。”她提出，習近平曾說，“黨的新聞媒體必須......體現黨的意志，維護黨中央的權威......在行動上，與黨中央保持高度一致”。“簡而言之，”奧特加斯稱，“西方媒體受制於事實，中華人民共和國的媒體則受制於中國共產黨。”美方官員強調，和西方新聞業者不同，中國官媒人員不是真正意義上的記者，只是共產黨的宣傳工作者。

據1982年美國《外國使團法》規定，被認定為“外國使團”實體的駐美機構必須披露它們的人員名單、僱傭和解僱決定，並向美國國務院登記機構在美國租賃或擁有的房產。而在租賃或購買新的房產前，它們還必須獲得美方的事先批准。作為對此前一輪美方將中國官媒駐美5大機構列入“外國使團”決定的回應，北京方面隨後宣布要求“美國之音”、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

中方還要求，《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者限時離境，並於今後不得在陸港澳從事記者工作。對於此次由他擔任總編的環時同樣被美方列入“外國使團”名單，胡錫進在微博和推特上回應指，“這是一個非常荒唐的決定。中美關係緊張，以至於環球時報這樣的市場化媒體都受到波及，這很讓人遺憾。美國在失去自信和包容，那個國家亂套了。 ​​​​”

此外，中國外交部發言人趙立堅當天在記者會上回應稱，“這已經是美方第二次將中國媒體在美機構列為‘外國使團’了”。他稱，“這是美方赤裸裸對中國媒體政治打壓的又一例證，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報道活動，也進一步暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性。”趙立堅續稱，“我們強烈敦促美方摒棄冷戰思維、意識形態偏見，立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法。否則，中方將不得不作出必要、正當反應。”