“廈門聚會案”：繼許志永後人權律師丁家喜被控煽顛罪正式逮捕

因涉“廈門聚會案”，新公民運動發起人許志永等人相繼被批捕，人權律師丁家喜也被以涉嫌“煽動顛覆國家政權”正式逮捕。家屬擔心，丁家喜可能會遭秘密審訊，計畫向國際社會求助。

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去年12月多名來自全國各地的異見人士在廈門舉行私人聚會，卻遭到當局大抓捕，被稱為“廈門聚會案”，當中包括新公民運動發起人許志永和人權律師丁家喜等人，都在聚會後相繼遭到拘禁。時隔半年後，丁家喜的妻子羅勝春周三（6月24日）向自由亞洲電台證實：山東臨沂公安局書面通知家屬：丁家喜被正式逮捕，罪名是“煽動顛覆國家政權”。

丁家喜被羈押後，當局一直不讓他與家屬和代表律師會面。為了解案情和丁家喜健康狀況，代表律師彭劍計畫前往山東和公安交涉。羅勝春擔心丈夫會遭秘密審訊和宣判，計畫稍後與美國國會議員，美國人權官員和聯合國官員聯繫，尋求對方協助。

“廈門聚會案”是幾位人權關注者因私人聚會而遭到的抓捕，涉案的戴振亞、張忠順、李英俊、李翹楚、陳家坪已先後取保獲釋。

丁家喜和許志永過去曾因參與“新公民運動”，要求官員公開財產分別被判刑三年半和四年。國際人權組織“國際特赦”策畫幹事李君相信， 兩人被入罪並非偶然。

李君對自由亞洲說：“許志永和丁家喜都比較活躍，言論也比較大膽。知名度也比較高。丁家喜進出監獄也不少，它在2013年就曾要求官員公開出示財產。取保候審那幾位維權人士也不見得情況比兩人來的更好，因為他們隨時會被警察找上門逮捕。這顯示中國的言論自由空間進一步縮小，在這樣的大環境下，維權人士和律師參與集體活動可能要承受很大風險。”