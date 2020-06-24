美國反種族主義者提新要求：炸毀總統山四總統像，耶魯大學改名，白宮前建黑宮自治區

美國的反種族主義抗爭愈演愈烈，除了南北戰爭時期南方邦聯歷史人物的紀念雕像遭到毀壞，近日部分抗議人士又揚言炸毀“總統山”拉什莫爾山(Mount Rushmore)四大總統花崗石頭像。

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媒體報道說，這使得共和黨籍南達科他州長諾姆(Kristi Noem)十分緊張，她23日保證，要好好守護拉什摩爾山的四大總統雕像。

拉什莫爾山四大總統雕像屬於聯邦紀念碑，高達18米的四大總統雕像，分別是華盛頓、傑弗遜、羅斯福及林肯，1927年起興建，約400人的工作團隊共計花了14年才完成。

這場席捲美國的 " 清算歷史 " 的風潮，還遠沒有結束，就在這兩天，美國的社交網絡上又出現了一個話題，叫“取消耶魯”，反種族主義人士要求廢除由 " 奴隸販子 " 創建的耶魯大學乃至哈佛大學、喬治敦等美國名校，並宣稱耶魯大學畢業的人都應該被清算。

一些示威者還宣稱，美國（United States of America）甚至整個美洲大陸的名字亞美利加（Americas）也有問題，因為這個名字來自於意大利殖民者和奴隸販子亞美利哥·維斯普奇（Amerigo Vespucci）。

據《紐約郵報》報道，在美國的“羅得島與普羅維登斯莊園州”（The State of Rhode Island and Providence Plantations），州長雷蒙多（Gina Raimondo）近日簽署了一項行政命令，要求將州名去掉後半部分“普羅維登斯莊園”幾個字，改為“羅得島州”；該命令還要求，所有州的執行機構從官網上刪除“普羅維登斯莊園”幾個字。報道稱，“普羅維登斯莊園”一詞的含義與奴隸制有關。

有媒體稱：接下來，以被指為“奴隸主”的美國國父喬治·華盛頓（George Washington）名字命名的“華盛頓州”（State of Washington）和首都“華盛頓特區”（Washington, D.C.）勢必也面臨衝擊。

而當地時間22日，示威者聚集白宮附近的拉法葉廣場（Lafayette Square），試圖拉倒美國前總統安德魯·傑克遜(Andrew Jackson)的雕像。美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，示威者還在白宮附近豎起路障，封鎖街道，成立了一個“黑宮自治區”（Black House Autonomous Zone）。