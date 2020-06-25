赫魯曉夫之子在美國家中逝世，死於頭部中槍，警方排除他殺

前蘇聯領導人赫魯曉夫之子謝爾蓋·赫魯曉夫(Sergei Khrushchev)在其美國羅得島克蘭斯頓市（Cranston）家中去世，享年84歲。

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據美聯社24日報道：羅德島州法醫辦公室發言人溫德爾肯(Joseph Wendelken)說，赫魯曉夫的死亡原因是頭部受了槍傷。克蘭斯頓警察局發言人帕塔拉諾(Todd Patalano)告訴媒體，赫魯曉夫之死沒有謀殺跡象。帕塔拉諾說，18日早上，警方接到赫魯曉夫妻子的電話後趕到了他的家中。他被宣布當場死亡。

謝爾蓋·赫魯曉夫是前蘇聯的一名火箭科學家，1991年移居美國羅德島，在布朗大學（Brown University）講授冷戰歷史。他和妻子瓦倫蒂娜（Valentina）於1999年7月加入美國國籍。

赫魯曉夫在宣誓成為美國公民後對美聯社說：“我感覺自己像個新生兒。這是新生活的開始。”在另一次採訪中，他說希望自己1971年去世的父親能支持他入美國籍，他說“畢竟，我這並不是在叛變。”

謝爾蓋·赫魯曉夫1935年出生，畢業於莫斯科動力學院。1958年至1968年在莫斯科火箭試驗設計局工作。1969年至1991年在莫斯科電力機械科學生產聯合公司供職，同時在莫斯科巴烏曼高等技術學校任教。他是技術科學博士、教授、列寧獎金獲得者、社會主義勞動英雄。有關其父親的主要著作有：《全蘇領退休金者》、《赫魯曉夫》等。2005年他接受俄羅斯《論據與事實》周刊記者採訪時曾暢談了自己在美國的生活，披露了1962年加勒比海危機及其父親赫魯曉夫許多鮮為人知的故事。

赫魯曉夫的遺孀告訴俄羅斯通訊社塔斯社，她丈夫的葬禮將於10月在莫斯科舉行。