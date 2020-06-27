特朗普周末坐鎮華盛頓 稱保護雕像

美國總統特朗普本周末原本要前往新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）高球度假村，不過他表示行程已取消，他要留在華府坐鎮，“確保法律和秩序得以執行”。不過新澤西州州政府較早時宣布，所有來自其他疫情嚴重州份和地區的人，進入新澤西州後必須強制隔離14天。據白宮發言人德里稱，特朗普取消周末的行程，與這個新規定無關。

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據中央社報道稱，特朗普周末不打高爾夫球，坐鎮華府保護雕像。

消息稱，美國總統特朗普已取消新澤西州行程，他要留在華府坐鎮，“確保法律和秩序得以執行”。據特朗普在推特上寫道：“縱火犯、無政府主義者、搶劫者和煽動者多半已被阻止。我正在做維護我們社區安全必要之事，這些人將會被繩之以法！”

報道引述路透社消息，抗議種族不公的行動主義浪潮橫掃全美各地之際，特朗普曾承諾對任何毀壞或破壞美國歷史性紀念碑的人採取強硬手段，也揚言要動用武力對付部分抗議民眾。據特朗普昨天在推特上表示：“我有幸簽署一項很強的行政命令來保護美國紀念碑、紀念物和雕像，並對抗近日的犯罪暴力。”

這項命令寫道，聯邦政府將“盡最大努力”起訴所有破壞或褻瀆紀念碑、紀念物和雕像的人。依據2003年“退伍軍人紀念維護法”（Veterans Memorial Preservation Act），破壞或試圖破壞任何曾在美軍服役人士紀念物者，最高可處10年徒刑。

抗議民眾19日推倒華府唯一的南方邦聯將軍派克（Albert Pike）雕像；22日試圖拆除白宮附近一座公園裡的前總統傑克遜（Andrew Jackson）雕像後，數百名未武裝的華府國民兵正待命支援執法人員以保護紀念物。

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警方壓頸喪命，隨即爆發“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）運動，要求移除上述紀念物的呼聲也隨之四起。

報道說，特朗普決定取消前往新澤西州，正值美國許多州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增。新澤西州規定，來自其他感染率高的州旅客須自我隔離14天。白宮發言人表示，特朗普取消行程與這項規定無關。