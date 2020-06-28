特朗普罕認競選可能失敗

美國總統特朗普在一次採訪中罕見坦言，自己有可能輸掉今年11月的2020年美國總統大選。據美國《政治報》網站（Politico）周六（27日）報道，多名消息人士說，隨着越來越多糟糕的民調數據和一些特朗普最堅定的盟友發出的警告，特朗普近日已經意識到一個嚴峻的現實——他有可能輸掉即將到來的總統選舉，成為美國的一屆總統。

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據光華網今天報道稱，特朗普罕見自稱可輸掉11月總統選舉。法新社說，美國總統特朗普在一次採訪中卻暗指自己可能失敗了。他說：“拜登將成為你們的總統，因為有些人不喜歡我，也許是這樣”。

據報道指出，特朗普正經歷他總統任內最糟糕的時刻：他應對新冠疫情和全國性的種族主義騷亂的舉措受到廣泛批評。上周末他在俄克拉荷馬州舉行的政治集會，參與者甚至不能坐滿整個場地，讓人尷尬。特朗普周四（25日）在福克斯新聞一次本應很輕鬆的採訪中表現讓助手們大驚失色。當時主持人問了一個簡單的問題：他第二個任期的目標是什麼？特朗普的回答卻漫無邊際、文不對題。

通常自信滿滿的特朗普在那次採訪中卻暗指自己可能失敗了。他說：“拜登將成為你們的總統，因為有些人不喜歡我，也許是這樣”。報道稱，在採訪播出數小時後，接近特朗普的圈子裡大家都在問：總統的心思是不是真的放在競選連任上？報道認為，特朗普或許還有時間東山再起，政治大環境也可能會改善。

該報道說，但對至少五六名特朗普親信的採訪發現，他的競選連任之路急需方向，而心不在焉的總統卻總在削弱自己。前特朗普政治顧問紐伯格說：“按照目前的趨勢，特朗普將是當代總統在選舉中所遭受的最糟糕慘敗，以及現任總統求連任上最糟糕的失敗之一。”紐伯格指出，在過去一周內，美國多家媒體發表的全國民意調查顯示，特朗普的支持率比拜登少40％。