那些中共官員會被美國制裁？彭博稱首輪大概10個

美國參議院周四一致通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），呼籲制裁支持中國限制香港自治的人或公司。國務卿蓬佩奧翌日即發表聲明，美國需要為損害香港高度自治負責及有份參與的現任和前任中共官員實施簽證限制。

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對參議院通過香港自治法和蓬佩奧發表制裁言論之後，中國駐華盛頓大使館說，美方的行動是“錯誤”決定，應立刻改正。香港特區政府於周五晚上亦發表聲明，強烈反對美方的有關法案，指“該法案及所謂的制裁完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益”。

根據報道，美國國會去年通過並由總統特朗普簽署生效的《香港人權與民主法》，美國可以禁止損害香港人權及自治的人士，取得美國簽證或入境美國，亦可取消現有簽證。

蓬佩奧未有說明有哪些官員受到影響，彭博社的專欄作家則引述美國國務院官員指，涉及官員少於10個，但指今次措施，只是美國懲罰中國的眾多措施中的第一步。

美國國務院一名高層官員告訴彭博新聞，美國制裁中共官員的入境簽證，大致上只屬象徵性質，因為疫情的關係，美國已關閉了大多數主要的國際航空樞紐，而且因疫情關係早已對來自中國大陸的旅客實行嚴格的入境禁令。

但這名要求身份保密的國務院官員表示，制裁中共官員入境只屬美國一連串因中國削弱香港自治而實施的第一步制裁步驟。

這名官員說，蓬佩奧選擇這是時候宣布上述的措施，目的是向中國發出一個訊息，因為中國人大常委這個周日將召開會議，預料將審議甚至表決通過香港國安法。

儘管特朗普近日對中國擺出強硬的姿態，但整個白宮卻一直保持緘默。彭博引述多個同樣要求身份保密的國務院官員指出，特朗普早在白宮團隊草擬如何應對北京的計畫之前，已在玫瑰園宣布了用限制入境簽證模式來制裁中共的官員。

這些人士說，白宮團隊內部就如何應對中國，有過激烈的辯論，如果採取辛辣的措施，例如廢除香港特別貿易地位，或許會令中國三思，但卻會對飽受疫情摧殘的全球經濟造成進一步的傷害。

五角大廈這個星期三發表一張20個中國公司的名單，指他們的實際擁有人是中國軍方，或受到軍方控制。將名單公開，相信會使得美國企業對這些中國公司態度更為審慎。

參議院星期四通過一項法案（香港自治法），其中條文指出，銀行如與涉及香港國安法的中共官員有生意往來，這些銀行也將受到制裁。

特區政府26日晚發稿，對美國參議院通過香港自治法案表示強烈反對。發言人說：“我們敦促美國國會立即停止干預香港特別行政區的內部事務。該法案及所謂的制裁完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益……在該法案中提及國會對香港事務作出的評論，許多具有嚴重誤導性，更毫無事實根據……法案的制裁對香港的金融機構不具法律效力。我們促請美方以負責任的態度行事，避免採取可能會影響金融機構正常運作及眾多客戶的舉動。”