馬拉維總統大選故事完結篇? 反對派領袖查克韋拉宣布當選

據馬拉維選舉委員會昨天稍晚宣布，反對黨領袖拉紮魯斯·查克韋拉（Lazarus Chakwera）贏得了總統大選。據本台報道說，馬拉維漫長的選舉之戰到此結束嗎？然而甚至在這一選舉結果得到證實之前，失敗的執政黨就譴責新次選舉投票違規行為。在有爭議的總統彼得·穆塔里卡（Peter Mutharika）選舉投票但結果遭選舉委員會否決一年後，馬拉維人於剛剛過去的周二被要求重新投票，回鍋2019年總統大選投票。

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據本台消息說，馬拉維總統選舉：反對派領袖拉紮魯斯·查克韋拉當選總統。

馬拉維選舉委員會是在本周六確認了數天前投票結果，此結果已經在當地流傳了幾天。反對派領袖拉紮魯斯·查克維拉（Lazarus Chakwera）在2019年被擊敗，此次則以近60％的選票當選馬拉維總統。

不過，即使在全國選舉委員會正式確認之前，即將離任的總統陣營在幾個小時前就譴責了投票中欺詐行為。即將卸任的總統政黨表示，有報道稱恐嚇和違規行為將使本周的總統選舉“無結果”。

據該報道，此次選舉結果也是長期的博弈。因為一年前，在第一次總統選舉後，反對派拉紮魯斯·查克韋拉（Lazarus Chakwera）的政黨佔領了憲法法院。然後，高等法院以“普遍和系統的違規行為”指控，使2019年投票結果無效，並命令舉行新的選民投票。

這是撒哈拉以南非洲國家第二次取消總統大選結果。肯尼亞曾經在2017年曾宣布總統選舉投票結果無效。