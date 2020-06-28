波蘭2020總統選舉 民眾積極參與投票

波蘭在新冠病毒的威脅下展開了2020年總統大選第一輪投票，民調機構普遍認為第一輪結果不存在懸念。

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據本台RFI法廣記者巴黎時間6月28日星期天下午發自華沙的報導，波蘭尚未達到本輪新冠病毒疫情的高峰，當地民眾周日進行了2020年總統大選的第一輪投票。

2020年波蘭總統大選第一輪角逐雖然有11名候選人，不過所有民調機構都認為，周日晚不會出現意外情形，第二輪選舉的競爭必將在尋求連任的現總統杜達（Andrzej DUDA）與首都華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal TRZASKOWSKI）之間展開。儘管沒有懸念，但民眾依然熱情參與。就此，選舉委員會方面高興地表示，這是民主的節日。

來自現場的消息顯示，到周日中午時，投票率已經達到24%，比上一屆總統大選高出10點以上。而且周日一早，投票站前就排起了長龍。當然，這是由於需要遵守衛生規則，限制進入投票站內的人數，人與人之間需要保持1米50以上的距離。

波蘭的兩方都在積極動員，一邊是支持現總統的鄉下和小市鎮。尋求連任的現總統強調執政黨所建立的家庭津貼，他有可能在第一輪投票中領先。

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另一邊是波蘭的大城市，更加自由化，尋求與歐洲和解。這些城市選民將把票投給反對派候選人，尤其是首都華沙市市長。

需要關注的是，在第一輪選舉後，兩者之間的差距。競選的恰斯科夫斯基希望與尋求連任的杜達之間的差距不要落後十點以上。

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