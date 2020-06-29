康明凱妻子：對特魯多拒絕釋放孟晚舟以交換其夫感到失望

在華被押加拿大人康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）6月28日在接受環球新聞（Global News）採訪時表示，對加國總理特魯多拒絕釋放華為首席財務官孟晚舟以換取其夫和另一被押的斯帕弗回國感到失望。

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特魯多在上周四的記者會上拒絕了由19名加國前政要近日提出釋放孟晚舟，以爭取換回在中國被押的“兩名邁克爾”的要求。他並強調，不能允許“任意逮捕加拿大公民影響我們司法系統的運作”，並指如果北京及他方從這次事件中得出結論，認為任意逮捕加拿大人是影響加國人民和政府的有效方式，那麼今後沒有一個加拿大人是安全的。他強調，不能開這個先例，否則會危及數百萬在海外生活和旅行的加拿大人。他說，“這裡的問題不僅僅是 ‘兩個邁克爾’(兩人的英文名字都是邁克爾)，也是每一個前往中國或海外任何地方的加拿大人”。同時，特魯多還譴責中方用逮捕加拿大人做人質外交是“絕對不可接受的”。

對此，康明凱的妻子納吉布拉隨後接受了CTV和環球新聞的視頻採訪。採訪中，她對特魯多拒絕釋放孟晚舟以換取包括其丈夫康明凱在內的“兩個邁克爾”回國感到失望。納吉布拉稱，“我永不希望其他的加拿大家庭體驗我們正在遭受的經歷；但我相信的是如果我們通過邁克爾（康明凱）自由的犧牲，我們在未來也無法確保保護加拿大人”。她重申，加拿大政府有責任確保康明凱所經受的遭遇不會在其他的加國國民身上發生。

採訪中，她還反駁特魯多提出如若近日與中方進行“人質外交”，未來無法確保海外加國公民的說法稱，“兩件事情我們都可以做到。這並不是單獨的‘我們需要盡一切努力釋放康明凱’或‘我們將來要保護加拿大人’的問題。’兩件事情都必須擺在檯面上，政府有責任做到兩者兼顧。”納吉布拉建議加拿大政府可以與所有曾就“兩個邁克爾”被押表達過憂慮的盟國，建立起一個處理“人質外交”的國際規程。她並質疑，如果加中就這三人的問題上達成互換，會使北京更為肆無忌憚。

納吉布拉稱，“就採取決策而言中國是一個非常難以被影響的國家，歷史則教給我們在當下這一情況的作為會或不會影響他們在未來的行為”。採訪中，當記者問到，她是否認為在孟晚舟引渡案中加拿大是否遭到了美國的利用，納吉布拉稱，故事的內容遠非只是加拿大面臨來自中國的欺凌行為，而且加方對逮捕孟的決定存有疑問。

納吉布拉說，“雖然我們不應該屈服於來自中國的欺凌行為，但我們也不應該屈服於來自美國的欺凌行為，總的來說，整個局勢要複雜得多。”她說，“是的，在美國有很多方面尚未得到充分探索，因此需要這樣做。”納吉布拉稱，法律專家已確定，如果符合國家利益，加拿大司法部長有權在任何時候停止有關孟晚舟的引渡程序，而不僅僅是在法庭程序結束之後。“終止引渡程序的選擇符合法治。”“這可能會為解決兩位邁克爾（即康明凱與另一位在中國被提起公訴的加拿大人邁克爾·斯帕弗）的問題開闢空間。” 她說。