環時悉數澳洲對華“間諜工作” 趙立堅：奉勸少做一些雞鳴狗盜的事

中國與澳大利亞關係近期因堪培拉提出的新冠肺炎來源獨立調查問題陷入冰點。中國官媒《環球時報》6月29日首度系列指控，中方曾多次破獲澳洲情報人員針對中國的間諜活動，包括在中國大使館安裝竊聽裝置，駁斥澳洲部分政府人士及傳媒炒作的中國間諜威脅論；文章直指澳洲是“五眼聯盟”重要成員及“美國跟班”，不僅緊盯中國，更“賊喊捉賊”。對此，中國外交部發言人趙立堅當天評論指，“我們奉勸澳大利亞一些人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，少做一些雞鳴狗盜的事，少說一些無中生有的話，為促進世界和平穩定和國家間的互信合作貢獻正能量。”

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《環球時報》的文章寫，近年來，“‘賊喊捉賊’的澳大利亞從未停止過對別國的間諜情報‘攻勢’，我國曾多次破獲澳情報人員針對我國的間諜活動。針對境外實施的滲透策反與情報竊密活動，國內有關部門將採取更加有力的措施和行動，依法打擊，絕不手軟，堅決維護國家安全與利益。澳方渲染‘中國間諜威脅’的言行，更是屢屢遭中方駁斥。”報導稱，“澳大利亞是世界間諜情報領域的‘老手’，作為‘五眼情報聯盟’的重要成員和美國的跟班，澳不僅緊盯中國，近年來還‘賊喊捉賊’，不斷渲染‘中國間諜滲透’。然而，在鐵的事實面前，澳大利亞還是‘露了餡’。”

報導稱，“2018年，我國執法部門對一起間諜案件進行偵查時，在境內發現並現場抓獲了執行情報交聯活動的澳大利亞情報安全部門的間諜，當場起獲用於間諜活動的器材、經費以及剛剛搜集的情報資料。記者注意到，其中一個小本上記錄著一些地名，疑似與澳方的間諜活動有關。有關部門透露，除在中國境內實施間諜情報活動外，澳大利亞情報安全部門在澳本土和第三國也針對華人開展策反活動。有關部門曾破獲案件，澳大利亞情報安全部門將一名華人策反後，安排其到位於堪培拉附近的斯旺島秘密基地進行專業的間諜培訓，之後又將他派遣回中國大陸搜集情報。”

環時還指，“澳情報安全部門對華間諜情報活動的一個主要方式是：通過向中國內地和香港特區派遣間諜人員，進行策反發展和情報搜集活動。澳情報安全部門在駐華大使館設立了北京情報站，這個情報站是東亞地區最高級別的中心站，不但負責管理在華情報活動，還管轄澳在日本、韓國、蒙古國等地的情報活動。澳方在情報站中派遣了多名情報人員，這些人員有着外交官的身份，還承擔著策反發展人員和情報交聯的任務。”文章稱，“近年澳情報安全部門對中國駐澳機構和人員的監控力度越來越大，並且大規模約談、騷擾在澳華人，要求提供華人社區和中國使領館的情報，甚至將有些人發展成情報線人，設法向中國駐澳大利亞使領館滲透，或指使他們潛回中國搜集情報。”

環時稱，“據國內有關部門掌握，在澳華人學者馮崇義就是澳情報安全部門運用的線人”等。報導還稱，“上世紀八九十年代，中國駐澳大使館在修建過程中，澳大利亞情報安全部門藉機‘暗動手腳’”。環時稱，“館舍投入使用後，中國有關部門在檢測中發現，建築內部被澳方安裝了大量竊聽器材，包括當時最先進的拾震式竊聽器和高頻、低頻電磁感應式竊聽裝置，幾乎覆蓋了每層樓板，甚至連使館儲藏室也未能倖免，以至於中國政府只能在澳重建大使館。從工作掌握的情況看，澳大利亞情報安全部門至今仍未停止對中國駐外使領館的技術監控和竊密。”

上周五，澳大利亞安全情報組織（ASIO）和澳洲聯邦警察對該國一名叫肖凱·莫澤爾曼（Shaoquett Chaher Moselmane ）的“親中”新南威爾士州議員展開了間諜調查。《悉尼先驅晨報》報導指，他自從2009年進入州議會以來已9次私下訪華。獲披露的記錄顯示，其機票和住宿費用常常得到中國政府官員或者機構的贊助。另據《澳大利亞人報》報導，莫澤爾曼是澳大利亞上海同鄉會的名譽主席，還是澳大利亞華人協會的創始成員和前高級副主席。其本人則否認曾作過任何錯事。

據悉，如果針對莫澤爾曼的調查演變成起訴，這將是自澳洲聯邦政府通過反對外國干預法律以來，第一個有嫌犯被起訴的案例。澳大利亞國會在2018年6月28日通過了兩項反外國干預的法案，要求遊說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰。莫澤爾曼被指曾多次對相關法律的立法加以批評。

另在周一的中國外交部例行記者會上，環時的記者提問稱，“《環球時報》今天報道，澳大利亞安全情報部門長期在中國從事間諜活動，包括在華設立情報站、在中國駐澳使領館安裝竊聽器、以外交官身份從事間諜活動、針對華人開展策反活動等，嚴重威脅中國國家安全。請問中方對此有何評論？”趙立堅則回應指， “首先，‘五眼聯盟’情報合作長期違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和人員實施大規模、有組織、無差別的網絡竊聽、監聽、監控，這早已是世人皆知的事實。澳大利亞作為‘五眼聯盟’重要成員，一貫熱衷在有關國家開展間諜情報活動。此次披露出來的情況恐怕只是冰山一角。”

趙立堅續稱，“第二，一段時間以來，澳大利亞國內部分人士和媒體熱衷炮製各種聳人聽聞的‘中國間諜案’‘中國滲透論’，卻從來沒有拿出哪怕一個實實在在的實例。反倒是澳大利亞對中國從事間諜活動，有這麼多的實錘證據。澳方一邊肆意竊取別國信息和數據，危害別國主權和安全，一邊卻偽裝成受害者，四處散播謠言，製造對抗，上演一出出賊喊捉賊的鬧劇，完全喪失了起碼的底線。這些人應當對中國人民和世界人民一個交代。”

趙立堅重申，“中國始終不渝地走和平發展道路，堅定不移奉行互利共贏的對外開放戰略，致力於在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好關係，推動構建人類命運共同體。中國在世界各地區開展的對外合作受到各國人民普遍歡迎，我們沒有必要也沒有興趣去干涉別國內政”。他強調，“同時，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內部事務的決心堅定不移。”他揚言，“我們奉勸澳大利亞一些人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，少做一些雞鳴狗盜的事，少說一些無中生有的話，為促進世界和平穩定和國家間的互信合作貢獻正能量。”