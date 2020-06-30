趙立堅回應美國涉港製裁：中國不是嚇大的

美國國務院6月29日宣布，即日起停止對香港出口美國生產的軍用裝備。與此同時，美國商務部宣布暫時取消美方對香港給予的特殊待遇，並評估是否永久取消這項待遇。對此，中國外交部發言人趙立堅在30日的例行記者會上回應表示，“中國不是嚇大的，美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀，絕不會得逞。”

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中國全國人大常委會6月30日上午以162票全票通過了港版國安法。美國國務卿蓬佩奧則在周一的聲明中表示，“中共決定剝奪香港的自由，迫使特朗普政府重新評估對香港的政策。隨着北京推進國家安全法的通過，美國將從今天起停止出口美國生產的防禦裝備。美國還將採取措施，在國防及軍民兩用技術上，對香港實施與中國（大陸）相同的限制。”他指出，美國被迫採取這項行動來保護國家安全，因為“我們再也無法區分出口到香港或中國大陸的受管制物品。我們不能冒險讓這些物品落入中國人民解放軍的手中，解放軍的主要目的是通過一切必要的手段來維護中國共產黨的專政”。

蓬佩奧的聲明還強調，“美國不願意採取這種行動，但這是北京違反《中英聯合聲明》所作承諾的直接結果，這一行動針對的是中共政權，而不是中國人民。但鑒於北京現在將香港視為‘一國一制’，美國必須採取這一行動。”同樣在當天，美商務部長羅斯並就撤銷香港特殊地位發表聲明。羅斯稱，“港區國安法的實施會增加美國敏感技術產品出口到香港後被轉給中國人民解放軍或國家安全部的風險，同時損害香港的自治”。聲明指，“美國拒絕接受這項風險，因此取消香港享受的特殊待遇，包括出口許可證豁免待遇，並敦促北京立即調轉方向，履行其對香港人民和世界做出的承諾。”

北京方面，有記者在周二提問，據報道，6月29日，美國國務卿蓬佩奧在國務院網站發表聲明稱，隨着中國在香港推進國家安全立法，美將於當日結束美產國防設備對華出口，並將對出口香港的國防和軍民兩用技術施加與中國大陸同樣的限制。同日，美商務部亦就此發表聲明。中方對此有何評論？

對此，趙立堅回應稱，“關於香港的國家安全立法問題，中方已經多次闡明嚴正立場。這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉”。他重申，“中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹‘一國兩制’方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。”趙立堅強調，“中國不是嚇大的。美方通過所謂制裁阻撓中國推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。”