台軍8架F-16機今載2000磅炸彈模擬炸登陸艦

據台媒今天報道指，台海空域近日不斷有中國、美國軍機輪番現身，令氣氛越趨緊張。台灣空軍今日（7月1日）清晨，在花蓮基地出動8架F-16戰機，每架掛載2枚2,000磅通用炸彈，模擬轟炸敵軍登陸船團。

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據蘋果日報今天引述報道稱，台海軍情，8架F-16機載2000磅炸彈模擬炸敵軍登陸船團。

台灣媒體報道，4架由清泉崗基地轉場的幻影2000戰機，清晨5時30分緊急起飛，模擬拂曉出擊，奪取東部及西南空域制空權後，8架F-16戰機7時開始，以4架為一批，隔5分鐘升空。每架戰機均掛載2枚2,000磅通用炸彈，炸射失去空優保護的敵方登陸團。官員透露，漢光36號演習從今日清晨4時至8時，將有海軍劍龍級潛艇，在東南海域演練試射德制SUT重型魚雷，以除役的諾克斯級巡防艦“海陽”號為靶船，和F-16轟炸船團演練具有一定關連性，但不便透露詳情。

據蘋果引述自由時報消息，F-16機群所掛載的MK 84型2,000磅通用炸彈，美國海、空軍通用，設計針對低投拋投，爆炸造成爆震波及殺傷碎片外，可產生直徑達18米，深達5米的彈坑，F-16戰機最多一次可掛載4枚。