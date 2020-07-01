從德裁兵9500成真 特朗普批准了

德國柏林勃蘭登堡門上的四馬二輪車。攝於2011年6月13日。

美國駐德軍隊裁減兵力原先撲朔迷離，現在局勢明了了。據美國國防部表示，總統特朗普已經批准削減9500名駐德美軍的計畫。在歐、俄仍處對峙的情況下，美國計畫減少駐德美軍，引發柏林當局和北約盟邦關切。美國從德國裁減駐軍的解釋至此有不同評論。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社消息，特朗普批准裁減9500駐德美軍計畫。五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）說，這項舉措是為了重新配置部隊，以「增加對俄羅斯的嚇阻力、強化北大西洋公約組織（NATO），讓盟邦安心」，同時也將提升美國策略彈性。

該報道稱，特朗普的目標是將駐德美軍數量從當前的約3萬4500人，減至2萬5000人。

霍夫曼並未說明將從何時開始撤軍，也沒提到這些部隊是否將重新部署在其他北約成員國。霍夫曼說，五角大廈會在「接下來幾周」向國會簡報相關計畫，接着將與北約盟邦諮商未來發展。據五角大廈官員說，駐德美軍數量減少後，部分官兵可以常駐或輪調方式，駐紮在前東歐集團（Eastern Bloc）國家，藉以對莫斯科當局釋出訊息。

俄羅斯2014年從烏克蘭手中兼並克里米亞（Crimea）地區後，北約對俄羅斯擴張主義恐日漸崛起感到憂心。該報道稱，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）上周造訪華府時，特朗普曾說，可能將部分美軍派往波蘭。據特朗普說：「有些美軍將回國，有些則將派駐其他地方。波蘭可能會是其中一處地點。」

據法新社，美國總統特朗普6月稍早宣布將裁減駐德美軍，理由是對德國不滿；在德國總理默克爾（Angela Merkel）以疫情為由婉拒出席七大工業國集團（G7）高峰會後，特朗普痛批德國未支付足夠的國防費用，且在貿易上不公平對待美國。