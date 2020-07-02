俄羅斯駐華使館微博發文紀念俄在海參崴建城160年 引網民批評

俄羅斯駐華大使館7月2日通過官方微博發布了一段有關，“符拉迪沃斯托克建城160周年紀念日”的觀光視頻，因而遭到了不少中國網民地批評和譴責。

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俄使館寫道，“今天是符拉迪沃斯托克建城160周年紀念日”，“符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年，當時俄羅人在這裡建立了一個軍事港口，稱為‘符拉迪沃斯托克’（意思為‘統治東方’）。19世紀末，符拉迪沃斯托克已發展成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。”

視頻發布後，俄羅斯使館官微評論湧進大量中國網友留言轉發，現已有超過1萬4千多人轉發，7萬多人點贊。該微文的評論區曾一度關閉，但仍留有十餘條回應。有的網民寫道，“以不平等條約從中國搶奪過去的，竟然還把自己美化成開發者，老毛子，滾”，也有的稱，“這是侮辱和挑釁，勿忘國恥”，還有的則表示，“今天只能忍，但中國人會記着的，一代代記下去”等。

歷史資料顯示，唐朝時，海參崴屬於粟末靺鞨人建立的君主制國家—渤海國的率賓府轄地（698年—926年）。遼朝時屬上京道率賓府所管；金朝時屬上京路轄下恤品路所管；元朝時稱永明城；明朝時屬木陽河衛；清朝時該地為吉林寧古塔副都統管轄之下。自1630年代開始，俄羅斯帝國的探索隊進入該地區，尋求在遠東地區開拓不凍港口，俄羅斯和清朝曾有着多次領土上的武裝衝突。在1689年清朝和俄羅斯帝國簽訂的《尼布楚條約》中訂明海參崴屬清朝。

隨着清朝中後期的衰落，1858年，清黑龍江將軍奕山在俄羅斯帝國的壓力下籤訂《璦琿條約》，規定包括海參崴的烏蘇里江以東地區為清俄共管。兩年後的1860年，第二次鴉片戰爭結束後，沙俄又與清政府簽訂《清俄北京條約》，條約承認《璦琿條約》有效性，並將原先清俄共管之地畫歸後者，其中就包括不凍港海參崴，即俄所稱的符拉迪沃斯托克。這使得中國永久失去日本海的出海口。

沙俄並在海參崴築寨建港，將其命名為“符拉迪沃斯托克”，意思是“控制東方”。後來，海參崴成為俄國未來在遠東發展政策上最重要的港口。