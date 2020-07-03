拜登競選噱頭大動作 召600律師監選 防美國淪舞弊國家?

美國民主黨總統參選人拜登稍早稱，民主黨已經召集600名律師和數以千計的其他人員，預防大選中可能出現的“欺詐”。拜登此前曾表示，他最大的擔心就是特朗普試圖“竊取”勝利。不過有消息說，特朗普對競選連任興趣闌珊，甚至萌發退選之意。特朗普競選團隊的高級政治顧問和首席律師克拉克(Justin Clark)則表示，拜登在撒謊並製造恐慌。

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據路透社消息，美國民主黨總統參選人拜登稱民主黨召集了600名律師，旨在防止美國大選舞弊。拜登於本周三稱，民主黨已經召集600名律師和數以千計的其他人員，預防大選中可能出現的“欺詐”。據拜登說，“我們在全國召集了600名律師和眾多人員，他們將去往各個州，設法搞清楚是否可能發生欺詐，”拜登在與競選捐助人舉行的視頻會議上說道，“我們有逾萬人報名參與，我們正在深入相關各州，培訓他們，到投票點去，”他表示。眼下新冠疫情嚴重，需要採取格外的健康預防措施。

拜登警告稱共和黨人可能試圖在11月3日大選中舞弊，他還批評特朗普破壞人們對投票選舉的信心。

特朗普競選團隊的高級政治顧問和首席律師克拉克(Justin Clark)則表示，拜登在撒謊並製造恐慌，且民主黨在試圖從根本上改變選舉方式，這指的是民主黨支持廣泛採取郵寄投票方式。共和黨人則認為，郵寄投票以及民主黨提議的其他改變可能造成欺詐。據克拉克在聲明中稱，他們在給投票過程製造混亂和困惑，因為這是他們能夠獲勝的唯一方式，” 克拉克在聲明中並表示，特朗普總統致力於“公正、自由的選舉”。

拜登此前曾表示，他最大的擔心就是特朗普試圖“竊取”勝利。