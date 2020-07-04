加拿大暫停與香港引渡協議 李家超：加政府是政治凌駕法治

加拿大總理特魯多7月3日表示，在中國實施港版國安法後，加方將暫停與香港的引渡協議，並禁止向香港出口敏感軍事物品。他還指出，加政府會研究更多對港措施，包括涉及移民等問題。對此，香港保安局局長李家超4日在出席節目時回應指，加拿大政府是政治凌駕法治，認為對方要向國際社會解釋。

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特魯多曾多次表示，加方敦促中國政府與香港示威者進行“建設性”對話。他強調，“我們持續對香港局勢保持非常擔憂，香港住着30多萬我們的加拿大人，以及成百萬正在爭取正義及和平的人們”。針對港版國安法終於6月30日在香港回歸23周年紀念日前生效，特魯多指出，“我們非常關注香港局勢，堅信香港的‘一國兩制’，只有這樣才會讓中國其他地方無法擁有的自由繼續保留在香港。”

特魯多重申，“一國兩制”不僅對750萬香港人是至關重要的，它對在港的30萬加拿大僑民也是至關重要的。針對港版國安法的通過，他介紹稱，“敏感商品出口香港將與出口至中國內地同等對待，加拿大將立即禁止向香港出口敏感軍事物品。”他續指，“我們還暫停了加拿大和香港的引渡協議……我們也在考慮其他措施，包括移民方面的舉措。”特魯多強調，“在移民問題上，我們會持續研究採取哪些措施才可確保我國公民的安全。”

同樣在當天，加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）亦發聲明提出，“港版國安法是秘密進行的，沒有香港的立法機關、司法機關或人民參與，並且違反了國際義務。”他強調，“確保香港自由是香港扮演全球樞紐角色的基礎。缺少了這個基礎，加拿大被迫重新評估現有的規定”。他談到，“港版國安法的通過不僅是對香港《基本法》的蔑視；同時也是對給香港高度自治的承諾的一種蔑視。”

對此，李家超周六在接受電台訪問時回應稱，現在香港和加拿大平均每年移交1至2名逃犯，針對的都是嚴重罪行，如果加拿大是擔心有特工被捕可以理解，但香港國安法條例是針對一般罪行，希望加拿大不要忘記國際責任。而出席同一節目的香港律政司司長鄭若驊，也對加拿大的回應感到失望和極度遺憾。鄭若驊稱，加拿大如果是想利用此方法，影響中國的國家安全，就是嘗試干預中國內政。加拿大的做法，好大機會違反國際法，對法治也帶來打擊。

此外，中國駐加拿大大使館的官網4日登文指，“7月3日，加拿大領導人和外長分別公開就中國全國人大常委會通過香港國安法妄加評論，並宣布加方不允許對香港出口敏感軍品、中止加港引渡協議等措施。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。”中使館稱，“香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。香港國安法旨在維護中國國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保‘一國兩制’行穩致遠，針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，得到廣大香港居民廣泛擁護和國際社會絕大多數成員的理解與支持”。

聲明續稱，“加等個別西方國家出台任何錯誤舉措都絕不會影響香港國安法的實施，其借涉港問題對華施壓完全是逆潮流而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。”聲明還指，“中方敦促加方切實恪守國際法和國際關係基本準則，立即糾正錯誤做法，停止以任何方式干涉中國內政，以免進一步損害中加關係。”