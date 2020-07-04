慶祝美國獨立日，特朗普前往總統山發表演講稱推雕像運動是抹殺美國歷史的左翼文化革命

當地時間7月3日晚，總統特朗普在南達科他州拉什莫爾山(Mount Rushmore)參加美國獨立日慶典活動並發表演講，稱近期在美國各地掀起的“推倒雕像”運動，是一場是為了抹殺美國歷史的左翼文化革命。

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《國會山報》（The Hill）7月4日報道說，特朗普當天在雕刻着前總統喬治·華盛頓、托馬斯·傑斐遜、亞伯拉罕·林肯和西奧多·羅斯福的“總統山”發表演講，警告最近有關抗議種族歧視的示威活動威脅到了美國政治體系的基礎。特朗普指出：“毫無疑問，這場左翼文化革命的目的是推翻美國的革命。我們的孩子在學校被教導要恨自己的國家。”

特朗普說：“我們絕不允許這場左翼文化革命破壞我們的生活方式，剝奪我們的自由。”他說：“那些試圖抹去我們歷史的人希望美國人忘記我們的驕傲和偉大的尊嚴，這樣我們就不能再理解我們自己和國家的命運。”

特朗普表示：“他們想讓我們沉默，但我們不會沉默。”

發生在今年5月25日的明尼蘇達州非洲裔男子弗洛伊德因涉嫌犯罪在一白人警察過當執法中死亡的事件，致使反種族主義運動席捲全美，抗議者推倒並毀壞被指為種族主義者的歷史人物雕像。推雕像運動至今仍在繼續。

儘管疫情仍未消失，仍有7500人前往拉什莫爾山四總統雕像前的會場聆聽特朗普演講。晚間民眾觀看了在會場附近舉行煙火表演。

但特朗普造訪“總統山”引發當地原住民的抗議，特朗普抵達前，有百多名拉科塔部落(Lakota)的族人在周邊道路舉牌並設置路障。