日本疫情再反彈：東京都三日連續超百

7月4日，東京都新冠新增感染者達131人，連續三天過百，7月2日為107人，自5月2日的154人以來時隔兩個月超過百人，達到5月25日解除緊急事態以後最多，7月3日達124人。

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據統計，日本全國緊急事態宣言解除後的5月25日到7月2日的一個月多月里，東京都已連續9天單日新增感染者數超過50人，總共為1507人，與牛郎酒吧及夜總會等相關的感染者增加顯著。

從日本全國來看也不容樂觀，7月1日日本全國新增感染者達127人，7月2日124人，7月3日達250人，每日新增感染者超過200人，是5月3日以來首次。

日本解除緊急事態宣言的一個標準是，一周新增感染者在10萬人口中平均每天0.5人以下；而作為地方自治體要求對外出進行自我約束的標準，日本厚生勞動省規定是一周新增感染者在10萬人口中平均每天2.5人以上。

日本官房長官菅義偉在7月2日的記者會上指出：東京都到1日為止已經超過了這個標準，過去一周新增感染者在10萬人口中平均每天為2.8人。

而在7月2日到4日，更是日日超標。

日本政府5月25日全面解除緊急狀態，解除疫情低風險地區縣際旅行限制，但依然建議東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣等首都圈和北海道居民避免非必要旅行，其他地區居民避免前往上述地區。6月19日起，日本全國都道府縣之間的旅行限制解除。

而面對疫情的反彈，東京都知事小池百合子在4日下午舉行的疫情發布會上表示：近鄰各縣新冠病毒檢測陽性者正在增加，雖然有種種人與人的交流，但是再次希望沒有緊要而必須去做的事情時，東京都的人們對去其他的縣府等要進行自我約束，為防止新冠感染症的擴大提供合作。

小池百合子指出：在131名新增感染者中，20-30多歲的人佔98人，其中輕症和無癥狀的人佔多數，但是他們之中有接觸具有既往病史和高齡者的人，擔心這些人如果感染會出現重症化的傾向，研究如何防止這樣的狀況發生是很重要的，這是中央政府、東京都政府和新宿區、豐島區政府的共同認識。