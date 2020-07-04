澳洲兩華人推特發文批評習近平接公安長途電話警告

美國國務卿蓬佩奧形容香港國安法是“對全世界的冒犯”，此說似乎不假，遠在澳洲的一名90後華人女子因為在網上譏諷中國主席習近平，早前在大陸的家人已經備受公安騷擾，最近更親自接到公安的長途電話“警告”。根據美國之音報道，類此上述這名女子的遭遇，還有至少一名在澳洲的華人學生。

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報道指，居於澳洲的中國90後Horror Zoo（化名），在4月時已被公安盯上。她的父親在中國南方城市，突然被帶到警察局盤問。

警方當時盤問的重點是，Zoo去年底註冊了一個名叫“習近平”（@FakeNewsOfChina）的推特（twitter）賬號，發布一些嘲諷習近平的tweet和圖片，有5,000多粉絲。

警方要父親和Zoo通話，強迫她交出賬號密碼。那次通話持續了約兩個小時，Zoo錄下了通話內容。報道指，在視頻中，父親苦口婆心地勸她聽警察的話，交出密碼。“你千萬別給人家利用，千萬千萬別給人家當炮灰了。”在大學教授中共黨史、馬克思主義理論和習近平思想的父親對她說：“這個習主席，多好的一個領路人。”

“我們掌握到，這個推特登陸IP是澳大利亞（澳洲）。” 一位自稱胡警官的人對她說：“這個賬號是通過郵箱註冊的。你通過郵箱，反查上去，把密碼找出來。”

問訊中，胡警官軟硬兼施，試圖以家國情懷感化Zoo。當Zoo否認和賬號有關聯，一再拖延不交出密碼時，胡警官的態度嚴厲起來，質問如連珠炮般砸來。“反對習大大的推特肯定是千千萬萬，為什麼這個推特能找到你頭上來？肯定跟你有不可推卸的關係。”

5月31日，Zoo參加了流亡海外異見人士周鋒鎖在Zoom上組織的紀念六四活動。她是唯一一位公開露臉在會上發言的內地90後。原定的另一名內地90後發言者，因為不堪國保對家人的騷擾，在最後一刻選擇退出。那次線上會議後，國保把Zoo的材料打印出來，又多次把她的父親叫到警局，要Zoo立即交出所有資料，並回國自首。

Zoo至今沒有交出密碼。她想保護自己的5000多個粉絲，不讓他們的資料落入國保手中。另一方面，她覺得不能讓“強盜”得逞。她說：“如果我在海外都這樣做，這就會讓中共認為他們真的可以很囂張，他們的觸角還可以伸到海外。”

儘管累及內地的家人讓她感到自責，但Zoo補充表示：“我就不認可向強權妥協這種事情。如果他逼我妥協，那我反而會跟他死磕到底。”

另一被滋擾學生、在美國留學的羅宇鵬（化名），3月某天的凌晨4時，突然被一個電話從睡夢中吵醒。“你是羅宇鵬嗎？”對方上來就問，“我是公安的。明天來公安局配合調查，否則就強制逮捕。”

羅宇鵬當時以為是詐騙電話，沒多想就直接掛斷。電話之後又響起了四、五次，他沒再理睬。翌日，公安就找上了他位於中國北方城市的家。

羅宇鵬憶述：“我家沒人。第三天又去了，我媽沒開門。他們撬門進去了，以為我在家裡。沒找到我，就把我媽帶到了公安局。”羅宇鵬指，給他惹上麻煩的應是他早前在美國總統特朗普一條有關新冠病毒起源的推特下回覆：“對，就是中國病毒。”

羅宇鵬又謂，他的推特賬號很小，包括一名同學在內總共4個粉絲，只發過一條支持香港自由的原創tweet和4至5個評論，沒想到還是被盯上了。

國保人員告訴他母親，這是北京下派的任務，她必須在警局聯絡其孩子，讓他刪除所有tweet，並寫道歉信。她本人也要寫一封保證書。羅宇鵬照辦了，“沒辦法啊，人在他們手裡”。不過，最讓羅宇鵬不解的是，中國國安怎麼能通過非實名的推特賬戶鎖定他。他說：“一是Twitter公司主動或在脅迫下同北京合作；二是國安的黑客入侵了Twitter後台。”