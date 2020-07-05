德國內政部長警告來自中國的威脅

德國多位政要就受到爭議的港版國安法對中國的行動提出了批評。德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）警告人們當心來自中國的混合威脅。

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澤霍費爾在接受德國《周日世界報》採訪時表示，德國必須面對“來自中國的混合威脅。”這其中包括中國對德國的間諜活動。

他說：“我們知道中國人對我們的關鍵性基礎設施建設很感興趣。但這和我們在冷戰時期經歷的會有所差別。”

澤霍費爾還表示，新冠危機中，中國很明顯“是一個系統競爭者”。它“為捍衛自己的利益而奮鬥”。一開始，北京對外只公布了很少的信息，現在又在盡全力“讓外界表揚它是如何應對疫情的”。與此同時，“中國以幫助者的姿態向全世界提供口罩”。

他還解釋說，“來自中國的混合威脅”指的是，一個國家除了採取軍事手段之外，還會利用經濟層面的壓力以及輿論宣傳、黑客行動達到自己的目的。

儘管澤霍費爾對中國提出多方批評，但他仍然主張與中國保持對話。

澤霍費爾表示，德國正在密切關注香港的動態。在被問到德國是否準備為香港反對派人士提供庇護的問題時，澤霍費爾回應說：“政治庇護是一項個體性的權利。不會因為一個個體來自於某一個國家，就會自動獲得難民身份，或者難民申請被自動拒絕。”他強調，更重要的是要對如下情況進行審核，“是否有人因其持有的政治觀點和宗教態度而需要為自己的健康或者生命做出擔憂”。

據德國金融網報道，綠黨歐盟議員比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）呼籲德國政府終止與香港的引渡協議。比蒂科夫指責基民盟籍默克爾總理對中國的發展沒有發表足夠的評論。他於周六向北德廣播電台表示，“默克爾女士喜歡談對中國的信任。但是信任必須建立在事實的基礎上。習近平的中國顯然只保留適合他們的合同。”他要求終止與香港的引渡協議。他說：“在極權主義政權壓迫一個享有自由的社會時，我們不能將人們引渡到那裡去。”

自民黨提出了簡化香港公民進入德國的要求。

香港知名民運人士黃之峰則重申了對港版國安法的批評，並警告人們當心後果。黃之峰在《周日世界報》的專欄里寫道：“如果您曾經說過任何可能激怒香港或中國當局的話，比如如果您對藏人、維吾爾人、台灣人或香港人表示過好感或同情，或者參加了援助示威遊行，那您最好不要來香港。”