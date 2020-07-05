抗疫績佳 小池百合子連任東京都知事

隨着任期屆滿舉行的東京都知事選舉5日進行投計票，無所屬政黨的現任知事小池百合子（67歲）再次當選。都政的課題堆積如山，包括再次蔓延趨勢明顯的新冠疫情對策及延期至明年的東京奧運會和殘奧會的應對措施等，接下來的4年裡，小池作為領導者的能力將受到考驗。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社今天報道稱，小池百合子再次當選東京都知事。此次有22名候選人創新高。令和新選組黨首山本太郎（45歲）、無所屬的日本律師聯合會前會長宇都宮健兒（73歲）、無所屬的前熊本縣副知事小野泰輔（46歲，維新推薦）、少數黨派的從NHK手中守護國民黨黨首立花孝志（52歲）等不敵小池。

這是在新冠陰影下進行的選戰。小池以“避開導致疫情擴大的三密”為由，未舉行街頭演講，而是以在網上發布視頻為主進行選舉活動。她利用第一任期的成績和作為現任的知名度，始終保持領先。

第三次參加知事選舉的宇都宮得到立憲民主黨、共產黨、社民黨的支援，但未能獲得廣泛支持。在即將發布公告前宣布參選的山本未能挽回出馬較晚的頹勢，支持群體也與宇都宮重合。小野宣傳自己的行政經驗但未能浸透到選民中。

據該報道，2016年上屆知事選舉中與小池對決的自民黨此次未單獨推舉候選人，進行了自主投票，公明黨實際上支持小池。