特朗普欲邀普京開G7峰會 普京說還應邀請習近平

俄羅斯外交部次長雷雅布可夫表示，關於將在今年稍晚舉辦的擴大版七大工業國集團（G7）峰會，俄方未與華府討論俄國的可能角色，俄方堅持中國也要列為這次會議成員。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道稱，特朗普推動擴大版G7峰會 俄外交部說：中國不可或缺。

美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）周五告訴RBC電視台，華府已“與俄國外交部及其他G7政府接洽，討論俄國是否能在這次G7峰會扮演適當角色”。雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）周六就此對塔斯社（Tass）做出上述回應。

美國總統特朗普先前曾提出恢復俄羅斯成員國身分的可能性。G7包括世界最先進經濟體，1997年加入俄國後成為G8，但俄國在2014從烏克蘭手中兼並克里米亞地區後遭凍結會籍。特朗普上個月表示，邀請俄國總統普京重返G7會議是“常識”。不過，加拿大、法國等其他G7成員反對俄國回歸。

據雷雅布可夫指出，擴大版G7峰會少了中國，將使這個會議無法討論國際議題。雷雅布可夫表示：“這個所謂的擴大版G7構想有所缺陷，因為不清楚這項倡議的發起人計畫如何處理中國因素”、“沒有中國，根本不可能討論現今世界的任何議題。”

該報道稱，特朗普於5月宣布將推遲G7峰會至9月以後，並將擴大邀請澳大利亞、俄羅斯、韓國及印度與會。澳洲已同意應美國邀請出席。