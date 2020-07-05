美國饒舌肯爺競選總統引驚訝 特斯拉大佬立馬挺贊

至此仍然是特朗普狂粉、美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）周末推文宣布將參選2020年總統大選。消息稱，電動汽車大王特斯拉老闆馬斯克迅速表態支持。肯伊威斯特是否能再版烏克蘭喜劇演員競選總統一舉成功的故事，前途未卜。

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據法新社報道稱，曾是特朗普鐵粉的饒舌歌手肯伊威斯特宣布選總統。至此都是特朗普狂粉、美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）星期六推文宣布將參選2020年總統大選。肯伊威斯特這一步不僅挑戰他死忠支持的現任總統特朗普連任機會，也是與篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登（Joe Biden）一較高下。

據肯伊威斯特在社群網站推特（Twitter）寫道：「透過相信上帝、凝聚願景、建設未來，我們如今將體現美國希望，我要競選美國總統。」文末同時附上美國國旗圖案以及「2020願景」（2020VISION）的主題標籤。

據該報道，目前並不清楚肯伊威斯特是否真的要出馬參選總統，也不清楚他是否已向州選舉委員會遞交官方文件。現在還有許多州的截止時間未過，仍可在選票增設獨立參選人。

肯伊威斯特與他名氣同樣響亮的另一半、電視實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）都支持特朗普，與大多左傾的娛樂圈人士相左。