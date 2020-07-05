阿爾及利亞等待法國就殖民史道歉

法國曾是歷史上非洲大陸重要殖民國家。法國與阿爾及利亞因殖民歷史爭執而關係受損。阿爾及利亞總統要求法國對殖民歷史作出完整姿態，向阿爾及利亞正式道歉。稍早剛剛過去的星期五，法國向阿爾及利亞送還24名阿爾及利亞抵抗戰士骸骨。2017年，法國總統馬克龍當選後出訪阿爾及利亞時，對該國表示，法國對阿爾及利亞殖民，是反人類罪行。

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這是法國有史以來，對阿爾及利亞關於殖民史所做出最嚴重的自我反省與批判。法國總統馬克龍雖然承認，法國對阿爾及利亞的殖民史是反人類罪，但此後法國沒有做出進一步的姿態。阿爾及爾等待法國作出正式道歉。

稍早，比利時國王菲利普在非洲國家剛果金慶祝獨立70周年之際，向剛果金錶達歉意。比利時是非洲剛果金長期殖民國家。由於菲利普向剛果金總統Félix Tshisekedi寫信表達自我批評與歉意，使用的詞語為深深的遺憾，或也可以理解為歉意，比利時國王菲利普也被認為表達了道歉，但也沒有正式道歉。比利時國王沒有提及殖民史是否是反人類罪。

法國總統馬克龍與2017年12月出訪馬格裡布國家，在阿爾及爾公開表示，法國對阿爾及利亞的殖民史，是反人類罪。但此後，法國總統馬克龍沒有作出新的舉動，阿爾及利亞批評法國只是作了一半的道歉。

阿爾及利亞總統Abdelmadjid Tebboune昨天敦促法國作出進一步姿態，對阿爾及利亞作出正式道歉。Abdelmadjid Tebboune昨天晚上在該國全國電視台說，法國應該邁出新的一步，這將進一步平撫法國與阿爾及利亞雙邊關係。法國作出正式道歉，也會促進兩國在經濟，文化等各方面的關係全面發展，也會改善這一地區的鄰里關係。

據阿爾及利亞總統Abdelmadjid Tebboune說，至少有6百萬阿爾及利亞移民生活在法國。法國對阿爾及利亞殖民史作出進一步姿態，很有重要意義。