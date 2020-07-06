俄羅斯修憲允總統長據 普京說正確

為期一周的修憲公投7月1日結束，根據憲法修正案，普京在當前總統任期2024年屆滿後可以再競選爭取兩個六年任期，若成功則將掌權至2036年。俄羅斯現總統普京稱修憲對俄羅斯是“正確的事“ 為未來發展創造條件。

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據路透社報道，俄羅斯總統普京周日稱，修憲為俄羅斯未來數十年的逐步發展創造了條件。

俄羅斯修憲致其他的改變還包括前總統享有司法豁免權，此外還提到信奉上帝、退休金指數化調整機制，以及將婚姻完全定義為一男一女之間的結合。

反對者稱這次投票非法，一獨立監督組織稱投票存在嚴重瑕疵。

但俄羅斯新聞機構引述普京的話稱：“我確信我們對當前憲法做修正是在做正確的事情。”據普京說，“它們將增強我們的國家地位，為我們國家未來數十年的逐步發展創造條件。”

路透社說，克里姆林宮讚揚這次支持修憲的壓倒性投票是普京的重大勝利，稍早普京周五表示公投支持修憲體現了俄羅斯社會的團結。