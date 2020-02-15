鑒於新冠病毒仍在全球繼續擴散，德國加強了防疫管控措施。德國已感染的16名病人中有3位恢復健康，離開了醫院。

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據德國《水星報》報道，德國加強了防疫管控措施。現在，降落在法蘭克福和慕尼黑的來自中國的航班乘客需回答，是否同新冠病毒患者有過接觸或在疫區逗留過。直飛航班乘客須回答3個問題，以便航空公司能確定乘客是否曾與感染人士有過接觸或曾在中國境內的疫區逗留過。



德國衛生部長斯潘表示，日前舉行的歐盟成員國衛生部長會議就這一新措施進行過磋商。斯潘部長稱，若當事客機報告有乘客有患病跡象，相關信息將傳給機場衛生部門，醫生將上機在艙內對該乘客做檢查，然後做出下一步決定。

德國衛生部已向航空公司下達了新規定。這些新規定目前適用於法蘭克福和慕尼黑這兩個德國最大機場。目前只有這兩個機場與中國還有直飛航班。

法蘭克福醫院周五表示，兩名受感染僑民已出院。兩人已無癥狀，且被確定不會傳染他人，對已對人都不存在危險。這兩位僑民於2月2日被送入醫院，他們此前與另外124名僑民一起，被從武漢市空運回德國。這兩人被查出患有新冠病毒，被送往醫院，其餘124人被隔離在一個軍營里。如最後一次檢查無異狀，該隔離營將於周日下午解散。

此前，媒體報道，14名巴州患者中，有一人已無癥狀，被確定不會感染他人，於周四齣院。

但《明鏡》周刊報道說，專家警告，德國可能有未發現的新冠肺炎患者，病毒在德國引發大規模感染不是沒有可能。一些專家描繪的未來是新冠病毒難以阻擋的恐怖景象。